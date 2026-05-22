苗栗縣出現麻疹境外移入確定病例 縣府公布個案活動史

苗栗縣新增1例麻疹境外移入確定病例，為29歲泰國籍女性，她於5月12日自泰國入境旅遊，5月15日開始有發燒症狀，17日從臉部、耳背到身體出現紅疹，經就醫後通報採檢，5月21日疾病管制署研判為確定病例。

苗栗縣衛生局針對此個案匡列接觸者共112人，包含同住者、民宿餐飲業者及就醫接觸者，將持續進行健康監測至6月8日。衛生局指出，此案例是苗栗縣2009年之後的首例麻疹個案。

苗栗縣衛生局公布這名個案於可傳染期間在公共場所的活動史，相關場域及大賣場均已加強清消，提醒曾與個案足跡重疊者，請進行自主健康監測至6月3日。

衛生局表示，麻疹會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，傳染力非常強，確診者出疹前4天至後4天皆具傳染力，感染後會有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎及出疹等症狀。

接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議要佩戴口罩，盡量避免出入人多擁擠的公共場所，也要避免接觸小於一歲的嬰兒及 尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種的幼童、孕婦或免疫不全病人。

如有紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等疑似症狀，請盡速與居住地衛生所、苗栗縣防疫專線（037）722620或1922聯繫，由衛生單位安排就醫，就醫時請主動告知醫師接觸史，以降低病毒傳播風險。

衛生局強調，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，目前國內提供6歲以下幼兒2劑公費麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗接種，家中若有出生滿12個月及滿5歲至國小入學幼童，且尚未完成「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）」各1劑者，請盡速攜帶幼童前往縣內合約醫療院所完成疫苗接種，以建立免疫力、降低感染風險。有關麻疹相關資訊可至疾管署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw或各衛生所洽詢。