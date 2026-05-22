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不是重度失智才需要 醫：輕度若易受騙 也可聲請輔助宣告

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
北榮神經醫學中心副主任傅中玲說，可依錢財容易受騙及失智症病情狀況，決定是否向法院聲請「輔助宣告」或「監護宣告」，來保障患者避免做不適合決定。本報資料照
北榮神經醫學中心副主任傅中玲說，可依錢財容易受騙及失智症病情狀況，決定是否向法院聲請「輔助宣告」或「監護宣告」，來保障患者避免做不適合決定。本報資料照

馬英九基金會財政紀律案延燒，並傳出馬家人針對前總統身體狀況已向台北地院聲請輔助宣告，但北院未證實。北榮神經醫學中心副主任傅中玲說，可依錢財容易受騙及失智症病情狀況，決定是否向法院聲請「輔助宣告」或「監護宣告」，保障患者，避免做出不適合決定；另建議民眾在健康、頭腦清楚時簽署病人自主權利法，避免將來失智或昏迷時，將醫療決定留給家人。

長輩本來就是容易受騙的目標，失智症被詐騙風險更大，傅中玲表示，失智症是對判斷力的影響是整體大腦功能衰退的結果，她大部分的病人失智後，都有與金錢有關的困擾。曾遇過一位患者，每個月都去跟保險員簽署保單，買了許多不需要的保險，但又忘記繳錢；也有人被騙失去房子或擔任保人致錢財損失等情形。

傅中玲說，為了守住錢財及評估患者病情狀況，失智症患者也有輕度但容易受騙的，未必是中、重度，此時建議家屬聲請輔助宣告以維護權益。不過，向法院聲請需要經過司法單位的醫師鑑定評估，通過才能成立，一般醫師也難以左右決定。

另外，建議在健康時簽署病主法。傅中玲表示，監護宣告是透過法律程序指定監護人，代為處理患者的金錢與財產判斷，而病主法則是保障個人的醫療決策權，讓民眾在頭腦清楚的健康狀態下，預先決定未來若不幸面臨末期重症、失智或外科昏迷時，是否接受插鼻胃管、氣管內管、壓胸等維持生命治療。

傅中玲說，她支持大家在健康時都去簽署預立醫囑，她有位患者是法官，病主法一推出就立刻簽署，就是希望自己能決定生命盡頭遇到醫療決策能按照自己的意願。

傅中玲表示，不只是失智症，在插管、壓胸、昏迷或重症喪失意志情況下，醫療決策都是希望能遵照病人的決定，若在頭腦仍清晰時自己決定，就可以避免將身體情況都交由家屬來做重大抉擇。

傅中玲說，雖然病主法諮商需要花費較多時間與些許費用，但能確保在生命的最後階段，獲得最符合自身意願的尊嚴醫療；而在面臨失智症的病程時，可適時透過輔助與監護宣告來保障錢財及權益。

失智症 馬英九基金會 北院

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