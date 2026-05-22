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26歲男戴止鼾牙套「不再被女友搖醒」 成大斗六分院近百病例改善

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
成大醫院斗六分院牙科醫師蕭凱元表示，睡眠呼吸中止症常見手術或配戴呼吸器改善，現牙科可提供非侵入性的止鼾牙套治療。記者陳雅玲／攝影
成大醫院斗六分院牙科醫師蕭凱元表示，睡眠呼吸中止症常見手術或配戴呼吸器改善，現牙科可提供非侵入性的止鼾牙套治療。記者陳雅玲／攝影

很多人因打呼、磨牙影響自身及枕邊人睡眠品質，才檢查出患有睡眠呼吸中止症，不僅白天昏昏欲睡，也增加三高疾病及心肌梗塞的發生率，可透過手術、配戴呼吸器搭配治療改善，成大醫院斗六分院牙科醫師蕭凱元表示，不想手術或不適應呼吸器的患者，可自費客製止鼾牙套，9成以上患者因此改善睡眠品質。

雲林縣一名26歲鄭姓男子長期有夜間磨牙、打呼問題，甚至合併咀嚼肌與顳顎關節疼痛，被女朋友抱怨，經睡眠檢查後，確診為「中度阻塞性睡眠呼吸中止症」，因不適應睡眠呼吸器，經成大醫院斗六分院牙科安排配戴客製化止鼾牙套後，不僅打呼、磨牙獲得改善，白天精神也明顯變好，半夜「終於不用再被女朋友搖醒」，後續複檢發現，呼吸中止症狀已從中度改善為輕度。

蕭凱元表示，習慣性打呼背後，往往隱藏阻塞性睡眠呼吸中止症風險，長期缺氧不僅會讓人白天昏沉、注意力不集中，也可能增加高血壓、高血糖、高血脂與心肌梗塞風險，若打呼合併夜間磨牙，還可能導致顳顎關節疼痛，進一步影響進食與生活品質。

他說，長期呼吸不順的人，常會不自覺改用口呼吸，進一步造成口腔乾燥、口臭、蛀牙與牙周病，甚至因臉頰肌肉長期過度收縮，導致臉型改變與咬合不正，形成惡性循環。

蕭凱元表示，睡眠呼吸中止症常見手術或配戴呼吸器改善，現牙科可提供非侵入性的止鼾牙套治療，透過自費客製化牙套將下顎固定於前置位置，藉此牽引舌頭前移、拉緊口咽部肌肉，避免睡眠時呼吸道塌陷，改善缺氧、打呼與淺眠問題，同時也能抑制磨牙，他已有近百名患者使用，超過9成患者都認為睡眠品質明顯提升。

蕭凱元也提醒，止鼾牙套治療僅是輔助，睡眠呼吸中止症需結合耳鼻喉科、胸腔內科與減重門診等跨科別評估，透過團隊合作找出病因，才能對症治療，維持口腔與全身健康。

成大醫院 睡眠呼吸中止 睡眠品質

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