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食藥署發指引 廣告以諧音或暗示療效最高罰500萬

中央社／ 台北22日電
為杜絕食品廣告亂象，食藥署近日發布食品廣告合規輔導指引。中央社
為杜絕食品廣告亂象，食藥署近日發布食品廣告合規輔導指引。中央社

為杜絕食品廣告亂象，食藥署近日發布食品廣告合規輔導指引，業者即使暗示、諧音或錯別字等方式宣傳或業配，也可能被認定違規，若涉及宣稱醫療效能，最高可處500萬元罰鍰。

衛生福利部食品藥物管理署5月19日公告「食品廣告合規輔導指引」，將常見違規態樣以原則說明及案例解析方式說明，並提供合規判斷流程圖，協助食品業者、廣告代理商及行銷相關從業人員自我檢視，避免誤踩紅線。

食藥署企劃及科技管理組組長鄭維智今天告訴媒體，食品廣告占國內違規廣告大宗，主管機關的精神並非一味裁罰，而是希望從源頭「輔導」，透過發布指引，讓業者清楚掌握宣傳與法規間界線。

他解釋，凡利用各種媒介或方式行銷宣傳商品，並使多數人知悉其宣傳內容，包括網紅業配或分享使用心得等，只要整體內容足以引導消費者連結至特定商品、通路或購買方式，具招徠商業利益效果，即屬廣告，其內容不得涉及誇大不實、易生誤解或宣稱醫療效能。

鄭維智強調，違規與否的核心在於「整體表現」，並非在廣告中寫了特定字眼就一定違規，或不寫就合法，而是要看廣告整體的文案、圖片、動畫或影片所傳遞出的「意向」，是否會引導消費者認為該產品具有治療疾病的功效。

因此，鄭維智提醒，即使以隱喻、暗示、諧音或錯別字等方式呈現，只要足以使消費者產生該食品具醫療效能的聯想，衛生局即可能認定違規並依法裁處。

他舉例如「三高」、「血濁」、「肝火」等通俗用語，雖然看似未直接寫出病名，但若搭配特定影像，比方說血管疏通的動畫或描述，藉此暗示、描述產品能改變身體生理功能或治療疾病，即屬於涉及醫療效能的高度風險模式。

「消費者生病時應尋求醫師治療，而非寄望於保健食品。」鄭維智表示，這份指引是彙整歷年案例，利用實務說明協助業者自律守法，業者在製作廣告時應確保沒有不實、誇飾或引人誤解，避免觸法受罰。

食藥署說明，倘食品廣告經衛生機關判定違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，涉及不實、誇張或易生誤解，依法可處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰；如違反第28條第2項規定，涉及宣稱醫療效能，則可處60萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得按次處罰及命其歇業、停業或廢止登記。

食藥署 廣告

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