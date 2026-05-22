聽新聞
0:00 / 0:00
旅展現場傳出攬客組團赴陸參訪 陳世凱籲業者須遵守政府規定
赴中國大陸旅遊「禁團令」尚未鬆綁，然而卻被發現有旅行社打著「文化參訪團」高調攬客，對此，交通部長陳世凱22日表示，呼籲業者要遵照政府規定，才能保障旅客安全。
TTE台北國際觀光博覽會今起在世貿一館開跑。根據媒體報導，現場有旅行社貼上赴中國大陸「文化參訪團」行程，由於台灣目前是明文禁止旅行社組團赴中國大陸旅遊，旅行社不可對不特定人士招攬組團，觀光署及旅行公會今赴現場查核，業者也急撤廣告文宣。
陳世凱今日呼籲業者要遵守政府規定，以保障所有旅客安全，觀光署會去處理。
觀光署指出，今天前往現場查核，該旅行社已經將文化參訪招攬廣告及文宣拆除，並未看到有相關文宣，個案將依查處事實認定；至於旅行社是否仍在旅展針對不特定旅客招攬參訪團，也會依照事實查核情況來認定。
觀光署強調，禁團令是指旅行業不得招攬「不特定」旅客組團赴中國團體旅遊，赴中國交流或考察參訪團應有中國邀請單位、有特定參訪目的、安排特定參訪地點且參訪成員有一定條件及資格限制，始非屬暫停旅行業辦理赴大陸旅遊業務範疇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。