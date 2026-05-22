熱爆！台南玉井39.7度極端高溫 還有3測站破37度

天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，台南市玉井測站今天中午12時50分出現39.7度極端高溫，其次是台南市北寮測站38.1度，台南市環湖測站和屏東縣竹田國中測站也有37.1度高溫。

氣象署發布高溫資訊，今天白天台南市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。