聽新聞
0:00 / 0:00
熱爆！台南玉井39.7度極端高溫 還有3測站破37度
天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，台南市玉井測站今天中午12時50分出現39.7度極端高溫，其次是台南市北寮測站38.1度，台南市環湖測站和屏東縣竹田國中測站也有37.1度高溫。
氣象署發布高溫資訊，今天白天台南市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。
避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。