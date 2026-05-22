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日本將漲出國稅 林氏璧曝3條件不去可惜 4大理由不影響台灣人出遊意願

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本7月起調漲出國稅，每次出境稅額將由現行的1000日圓，提高為3000日圓。圖為日本京都清水寺楓紅盛況。本報資料照片
日本7月起調漲出國稅，每次出境稅額將由現行的1000日圓，提高為3000日圓。圖為日本京都清水寺楓紅盛況。本報資料照片

日本7月起調漲出國稅，每次出境稅額將由現行的1000日圓，提高為3000日圓。是否影響國人去日本旅遊意願，日本旅遊達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，他認為不會，有4個理由。

林氏璧表示，第一，旅費占比極低，漲到3倍聽起來嚇人，但每人增加2000日圓，也就台幣400元。一趟日本旅遊的花費，機票、住宿和購物開銷加起來，每人應該2至4萬跑不掉，甚至更多。這個增幅微乎其微，不足以成為讓旅客決定不去了的理由。

第二，無痛徵收機制。他說，出國稅一直都是隨票徵收，也就是直接內含在機票或船票裡，不是另外要掏錢交的費用。大家在訂票時，通常只會覺得機票價格有浮動，不會有被額外扒一層皮的強烈剝奪感。而且這是所有出境的人，包括日本人都要被多收。真要說可能影響，當場多收的住宿稅可能影響還大一些。

林氏璧表示，第三，旅日黃金時期，「這幾個月有3個條件，促成台灣每個月都有破60萬人到日本：匯率甜、中國旅客砍半、機場退稅即將上路」。11月之後日本要改為在機場才退稅，預期會造成一波不穩定，當然要趁11月之前多去幾趟。更別說從2025年11月中之後，由於不可抗力因素，中國旅客直接砍半。此時不去，更待何時呢？

第四，換取品質升級。林氏璧表示，日本政府調漲這筆稅金，目的是為了解決過度旅遊問題，用來升級機場自助通關設備、增加多語系服務，以及完善地方觀光設施等。在疫情後剛開放，不時就傳出成田，關西機場通關大塞車，後來陸續解決了，還滿有感的。「這些稅金就是要繼續用在這裡」。如果台幣400元的成本，能讓日本機場通關保持順暢，景點不再那麼擁擠混亂，他相信多數國人是樂見其成的。

林氏璧 日本 台灣人 旅遊

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