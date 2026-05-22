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影／聯合線上攜手Readmoo 「琅琅讀墨」電子書店即將上線

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
udn × Readmoo 戰略結盟 「琅琅讀墨」聯名書店媒體發布會上午舉行，聯合報系總管理處營運長孫志華（右起）、Readmoo 讀墨電子書的共同創辦人暨執行長龐文真、聯合線上總經理官振萱一同主持啟動儀式。記者陳正興／攝影
udn × Readmoo 戰略結盟 「琅琅讀墨」聯名書店媒體發布會上午舉行，聯合報系總管理處營運長孫志華（右起）、Readmoo 讀墨電子書的共同創辦人暨執行長龐文真、聯合線上總經理官振萱一同主持啟動儀式。記者陳正興／攝影

台灣數位媒體聯合線上與繁體中文電子書平台Readmoo讀墨今天舉行記者會宣布策略結盟，將於5月27日推出「琅琅讀墨」聯名電子書店，首創「媒體×閱讀」跨平台服務整合。雙方結合udn逾800萬會員、10年行為數據分析、30萬種電子書刊與讀墨閱讀技術，盼透過精準推薦，讓電子書從過去「人找書」走向「書找人」，帶動台灣數位出版產業邁入新里程碑。

「琅琅讀墨」將於5月27日正式上線營運，針對老用戶與新會員提供多項優惠。試營運期間成功登入的讀者，皆可獲得2000元電子書閱讀器折扣優惠，另針對早鳥讀者提供LINE POINTS點數回饋與抽獎活動。

udn × Readmoo 戰略結盟 「琅琅讀墨」聯名書店媒體發布會上午舉行，聯合報系總管理處營運長孫志華（右二起）、Readmoo 讀墨電子書的共同創辦人暨執行長龐文真、聯合線上總經理官振萱一同主持啟動儀式。記者陳正興／攝影
udn × Readmoo 戰略結盟 「琅琅讀墨」聯名書店媒體發布會上午舉行，聯合報系總管理處營運長孫志華（右二起）、Readmoo 讀墨電子書的共同創辦人暨執行長龐文真、聯合線上總經理官振萱一同主持啟動儀式。記者陳正興／攝影

udn × Readmoo 戰略結盟 「琅琅讀墨」聯名書店媒體發布會上午舉行， Readmoo 讀墨電子書的共同創辦人暨執行長龐文真致詞。記者陳正興／攝影
udn × Readmoo 戰略結盟 「琅琅讀墨」聯名書店媒體發布會上午舉行， Readmoo 讀墨電子書的共同創辦人暨執行長龐文真致詞。記者陳正興／攝影

udn × Readmoo 戰略結盟 「琅琅讀墨」聯名書店媒體發布會上午舉行，聯合線上總經理官振萱致詞。記者陳正興／攝影
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