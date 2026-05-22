聯合線上攜手Readmoo 「琅琅讀墨」電子書店5月27日上線

台灣數位媒體聯合線上與繁體中文電子書平台Readmoo讀墨今天宣布策略結盟，將於5月27日推出「琅琅讀墨」聯名電子書店，首創「媒體×閱讀」跨平台服務整合。雙方結合udn逾800萬會員、10年行為數據分析、30萬種電子書刊與讀墨閱讀技術，盼透過精準推薦，讓電子書從過去「人找書」走向「書找人」，帶動台灣數位出版產業邁入新里程碑。

聯合線上總經理官振萱致詞時以4個數字介紹「琅琅讀墨」。她說，第一個數字是「30萬」，代表平台上線後將快速擴充至30萬種以上電子書，未來也會持續朝40萬種邁進，讓讀者有更多元的數位書籍選擇。

她說，第二個數字是「1」，也就是「一個udn帳號、一鍵登入」，未來udn會員不需要另外註冊，就能登入「琅琅讀墨」，使用讀墨的雲端書櫃、跨裝置閱讀與閱讀器支援等服務，讓讀者從找書、買書到看書的流程更順暢。

第三個數字是「10年」。官振萱說，聯合線上擁有累積10年的「第一方行為數據」，透過分析讀者對各類時事議題與生活脈動的關注點，利用演算法精準分析讀者的數位足跡，實現「書找人」的數位閱讀模式。

第四個數字是「800萬」。官振萱表示，udn目前有超過800萬註冊會員，未來也會串聯「U利點數」生態系，讓讀者在聯合新聞網各頻道累積點數後，可回到平台折抵購書，形成「閱讀新聞、累積回饋、折抵購書、繼續閱讀」的循環。

Readmoo 讀墨執行長龐文真致詞時表示，這次合作不只是業務承接，更是一份「守護閱讀」的承諾，也提供創作者、出版社與讀者共生共榮的閱讀時代。未來將透過簡化的帳號整合流程，讀者能將過去購買的電子書與讀墨對接，也可同步到雲端書櫃，「書不會不見，但所有的閱讀體驗會升級。」

「琅琅讀墨」將於5月27日正式上線營運，針對老用戶與新會員提供多項優惠。試營運期間成功登入的讀者，皆可獲得2000元電子書閱讀器折扣優惠，另針對早鳥讀者提供LINE POINTS點數回饋與抽獎活動。

udn × Readmoo 戰略結盟 「琅琅讀墨」聯名書店媒體發布會上午舉行，聯合報系總管理處營運長孫志華（右起）、Readmoo 讀墨電子書的共同創辦人暨執行長龐文真、聯合線上總經理官振萱一同主持啟動儀式。記者陳正興／攝影