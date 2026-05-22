台北國際觀光博覽會 陳世凱喊會消費、推淡江大橋

台北國際觀光博覽會今天登場，吸引大批人潮湧入，交通部長陳世凱致詞不僅笑稱一定會消費，也趁機宣傳剛通車的淡江大橋，邀請旅行業者揪團到國門新地標看美景，創造新的旅程。

第20屆台北國際觀光博覽會（TTE）今天起至25日在台北世貿登場。隨著暑假旅遊旺季將至、全球旅遊需求持續升溫，台北市旅行商業同業公會理事長陳怡璇出席開幕典禮致詞時表示，今年展會規模再創新高，集結近380家海內外旅遊品牌、12國海外觀光單位、5大航空公司，以及超過20個縣市政府與觀光機構共同參展。

陳怡璇表示，今年以「拼接精彩 世界任你玩」做為年度口號，相信現在的旅行早已不只是單一目的地的移動，而是一種生活方式，希望每名旅人都能在TTE找到屬於自身的精彩旅程。

陳世凱指出，這些年台灣不只是國旅產值年年在成長，也從依賴單一市場，到現在成為多元市場的旅遊國家，這次有許多海外其他國家旅遊團隊參與，展現出台灣在觀光軟實力，而台灣旅客在世界各國旅行過程中也展現熱情、消費實力，「這一點其實讓我們看得出來，台灣人現在真的好幸福」。

陳世凱表示，觀光博覽會不只是交流，更重要的是，「大家要開張、要有生意，而且要大發財」。他透露，前次參加旅展曾委託交通部觀光署長陳玉秀購買住宿券送給交通部員工，「等一下也一定會消費」。

陳世凱指出，觀光署除了須持續努力提升台灣的旅遊品質外，也須保障所有國人在國外旅遊的安全與保險，「這部分政府會來努力」。

連接新北市淡水、八里的淡江大橋在5月12日正式通車，陳世凱也趁機向在場的旅行社業者和貴賓宣傳，他指出，淡江大橋不僅是交通建設，也是很重要的國家觀光資源，希望大家可與觀光署組隊、揪團，到淡江大橋走走，看日出、夕陽與夜景，創造新的旅程。

今年觀光博覽會，中華航空以AI沉浸式展區打造「世界任意門」互動體驗，現場祭出全航線限時81折起優惠，長榮航空則搭配北美新航線推出精選航班88折；台灣虎航主打日韓與東南亞航線，單程未稅最低新台幣1199元起。

旅行社部分，主辦單位表示，今年除了「萬元出國」重新回歸市場外，高端長線與主題型旅遊也明顯升溫，其中易飛旅遊推出九州買一送一、香港迪士尼買大送小；五福旅遊主打韓國釜山慶州4日8999元、泰國6日1萬6900元；長汎假期指定行程最高現折萬元，短線商品2萬元有找。

雄獅旅遊今年首創「全球鐵道專區」，結合日本、台灣與世界鐵道旅遊話題，現場更販售限定鐵道文創商品，其中亞洲首艘迪士尼探險號因2026新加坡首航話題，暑假產品已陸續成團。