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國產大豆占比不到1% 農改場推兩款國產豆「抗氧化潛力佳」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
大豆可採用機械化收穫。圖／台南農改場提供
大豆可採用機械化收穫。圖／台南農改場提供

黃豆絕大多數進口，國產雖有在地低碳、非基改、新鮮及安全可追溯優勢，占比仍遠不到1%。台南農改場表示，該場培育出「臺南10號」、「黑豆臺南11號」，產量品質俱佳，呼籲農民多種植、國人支持採購。

台灣每年進口約250萬至260萬噸黃豆，美國占總量55%至60%，預期未來只會越來越多。進口黃豆除極少數有機品牌幾乎全部都經基改，是沙拉油、豆粕供畜牧飼料與醬油、豆腐和豆漿等民生食品原料。台灣主要產區在屏東、花蓮、雲林、台南等地，產量5000到6000公噸。

台南農改場針對加工市場與消費需求育成代表性優良品種「大豆臺南10號」，具高蛋白及抗白粉病等特性，豆香濃郁、出漿率高，適合製作豆漿、豆腐、豆乾及味噌等產品。另「黑豆臺南11號」則具高產、抗白粉病及富含異黃酮、花青素等特點，抗氧化潛力佳，製成黑豆漿、黑豆茶風味甘醇，兼具營養與機能價值。

研究人員指出，進口基改黃豆每公斤不到15元，非基改的超過25元，台灣本產的要50到60元，少數業者採用本地黃豆，很多卻都宣稱非基改，而有沒有基因改造、外觀無法分辨，消費者只能看標示，選擇有信用的廠商就很重要。

研究人員表示，目前台灣農民種植高雄選10號最多，顆粒較小、較粗放容易種。台南10號較大、加工後較白，品質更好產量更多，但栽培管理要仔細，目前主供較高端市場，推廣台南10號是希望農民能提升產品質量，因應進口衝擊。

場長陳昱初表示，黃豆耐旱，生長需水量僅約水稻3至4成，精準供水每公頃可省5千至7千公噸用水。大豆根部共生根瘤菌具固氮作用，可將空氣中氮轉化為作物養分，約可減少20%化學氮肥用量，降低成本也有助減少氧化亞氮等溫室氣體，兼顧生產環境永續。

台南場指出，大豆長期仰賴進口，建議消費者選購可優先認明產銷履歷（TGAP）或有機驗證標章，支持在地農業，也為永續環境盡心力。將持續精進栽培管理技術與省工機械化流程，提升生產效率與產業競爭力。

國產大豆具備「在地低碳消費、非基因改造、新鮮度高、安全可追溯」四大優勢。圖／台南農改場提供
國產大豆具備「在地低碳消費、非基因改造、新鮮度高、安全可追溯」四大優勢。圖／台南農改場提供

大豆耐旱用水量少。圖／台南農改場提供
大豆耐旱用水量少。圖／台南農改場提供

大豆有助減碳、減少肥料使用。圖／台南農改場提供
大豆有助減碳、減少肥料使用。圖／台南農改場提供

農改場 大豆 美國

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