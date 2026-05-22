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「不是想爬哪座山就能去」 玉管處「步道分級」背後藏血淚教訓

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉管處指出，玉山園區步道分級，部分步道有碎石坡、裸岩與地形陡峭等，屬高難度路線。圖／玉管處提供
玉管處指出，玉山園區步道分級，部分步道有碎石坡、裸岩與地形陡峭等，屬高難度路線。圖／玉管處提供

近期山域事故頻傳，玉山國家公園管理處近日加強「步道分級」制度，提醒山友登山前除準備裝備、糧食與查詢天氣，更重要的是了解步道難度與自身能力是否相符，強調「知山也要知己」。

玉管處指出，園區步道依難度區分為0至6級，從一般散步型步道到高山縱走路線，各級不只是距離長短差異，更代表不同風險與挑戰。部分高難度路線除長距離行程外，還包含碎石坡、裸岩、斷崖及路徑不明顯等地形，需要具備體能、登山經驗與路徑判讀能力。

其中，俗稱「玉山後四峰」的第4級路線，包括玉山南峰、南玉山、東小南山及鹿山。玉管處表示，這類路線常見碎石坡不穩、部分路段路徑辨識困難，加上海拔高、距離長，對體力與時間控管要求相當高。

玉管處也提到，近期有山友前往鹿山後，因體力不支未能依計畫返回圓峰山屋，滯留山區過夜，所幸經其他山友協助通報，由管理處與排雲山莊人員協尋後平安獲救。

玉山主峰15日才發生死亡山難，38歲蔡姓男山友成功登頂後，下山行經主峰下風口路段時，不慎失足墜落約200公尺深谷，相當於66層樓高度，當場死亡。搜救人員事後歷經長時間垂降及吊掛，才將遺體運送下山。

玉管處表示，近年百岳登山風氣盛行，不少民眾將登山視為挑戰或打卡行程，但部分山友對高山風險認知不足，尤其許多事故都發生在下山階段，當體力下降、注意力鬆懈時，更容易發生意外。

玉管處呼籲，登山前應誠實評估自身體能、高山經驗、離線地圖操作能力、路徑判讀與保暖裝備是否充足，「不是想走哪條，而是適合走哪條」，唯有做好準備與風險評估，才能降低山域事故發生機率。

玉管處提醒，許多山域事故常發生在下山階段，呼籲山友勿高估自身體能與經驗。圖／玉管處提供
玉管處提醒，許多山域事故常發生在下山階段，呼籲山友勿高估自身體能與經驗。圖／玉管處提供

<a href='/search/tagging/2/玉山國家公園' rel='玉山國家公園' data-rel='/2/105173' class='tag'><strong>玉山國家公園</strong></a>步道依難度區分0至6級，從一般健行到高山縱走皆有不同風險等級。圖／玉管處提供
玉山國家公園步道依難度區分0至6級，從一般健行到高山縱走皆有不同風險等級。圖／玉管處提供

玉山國家公園 玉山 排雲山莊

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