高壓抑制對流發展 粉專示警：非常容易中暑 月底颱風活動機率高

高壓持續影響，󠀠各地高溫炎熱，󠀠氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠今天台灣仍位於太平洋高氣壓與梅雨鋒面之間。而北方的梅雨鋒面，󠀠相比昨天又稍微往南移動了一些，󠀠因此今天北部地區雲量略為增多。不過，󠀠由於高壓仍持續抑制對流發展，󠀠整體天氣依舊偏穩定，󠀠只需留意午後局部雷陣雨即可。

另外，󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠在西南風環境下，󠀠各地白天高溫普遍可達31至33度，󠀠內陸及近山區甚至有機會超過34度，󠀠屬於非常容易中暑的天氣型態。提醒大家戶外活動時，󠀠務必做好防曬、多補充水分，󠀠並注意熱傷害發生。

󠀠至於颱風消息，󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠以目前模式資料來看，󠀠5月底至6月初這段期間，󠀠西北太平洋有颱風活動的機率相當高。不過，󠀠現階段路徑與發展位置變數仍然很大，󠀠各模式也還在持續調整中，󠀠因此現階段先持續觀察即可，󠀠還不用太早對單一路徑下定論。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。