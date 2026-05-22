46歲男突急性腦中風半癱 復健併用高壓氧治療…行走擺脫枴杖

一名46歲男子長期有三高病史，今年3月他在北部旅遊途中突發「急性腦中風」，送醫後度過危險期並出院，但左半身癱軟無力，必須依賴輪椅代步，後來轉回苗栗就醫，經醫療團隊評估，導入「復健訓練併用高壓氧治療」的雙管齊下策略，僅經過12次高壓氧療程，這名病人便從原本需人攙扶，進步到能脫離所有輔具、自主行走，中風失能的情況獲得改善。

苗栗市大千綜合醫院指出，三高不只是數據，更是潛藏的健康炸彈，這名男性病患有長期高血壓、高血糖及高血脂病史，3月間旅遊途中突發左側肢體無力，緊急送醫後確診為「急性腦中風」，雖度過危險期出院，但左半身癱軟無力，必須依賴輪椅代步，正值壯年的他生活頓時陷入困境。

大千綜合醫院醫療副院長及復健科與高壓氧中心主任蔡建宗指出，腦中風會導致腦部組織缺血、缺氧，進而引發神經功能損傷。高壓氧治療是在高於大氣壓力的環境下吸入純氧，能大幅提升血漿中的含氧量。

他表示，高壓氧治療有3項作用，包括「促進神經修復」，可提供受損腦細胞充足氧氣，協助神經纖維再生；「減輕腦水腫」可改善循環，加速代謝廢物排出；「提升復健效率」在高濃度氧氣的環境下，能誘發腦部可塑性，讓復健運動的效果更顯著。

蔡建宗強調，這名個案能在短時間內恢復行動能力，關鍵在於病況穩定後立即銜接門診復健與輔助療法。中風後的「黃金復健期」至關重要，及早介入能有效提升神經修復的效率，許多病人在術後僅採單一治療方式，如果能適時搭配高壓氧，往往能看到更顯著的預後改善。

他提醒 ，具有三高病史的族群是中風的高危險群，平時應積極控制慢性病並維持良好生活習慣，若身邊親友出現疑似中風症狀，例如單側肢體無力、口齒不清或語言障礙、臉部歪斜，務必記下發生時間，並把握治療時機及早就醫。

急性中風病患以復健訓練合併高壓氧治療，順利脫離輔具自主行走（情境圖，非當事者本人）。圖／大千綜合醫院提供