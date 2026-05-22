快訊

聯合線上攜手Readmoo 「琅琅讀墨」電子書店5月27日上線

非洲爭霸戰！俄羅斯如何插旗填補權力真空？

微風北車7月再見倒數！最後周年慶推20元銅板美食 品項一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

46歲男突急性腦中風半癱 復健併用高壓氧治療…行走擺脫枴杖

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大千綜合醫院副院長蔡建宗建議，中風病人在黃金復健期搭配高壓氧治療，可大幅幫助預後改善。圖／大千綜合醫院提供
大千綜合醫院副院長蔡建宗建議，中風病人在黃金復健期搭配高壓氧治療，可大幅幫助預後改善。圖／大千綜合醫院提供

一名46歲男子長期有三高病史，今年3月他在北部旅遊途中突發「急性腦中風」，送醫後度過危險期並出院，但左半身癱軟無力，必須依賴輪椅代步，後來轉回苗栗就醫，經醫療團隊評估，導入「復健訓練併用高壓氧治療」的雙管齊下策略，僅經過12次高壓氧療程，這名病人便從原本需人攙扶，進步到能脫離所有輔具、自主行走，中風失能的情況獲得改善。

苗栗市大千綜合醫院指出，三高不只是數據，更是潛藏的健康炸彈，這名男性病患有長期高血壓、高血糖及高血脂病史，3月間旅遊途中突發左側肢體無力，緊急送醫後確診為「急性腦中風」，雖度過危險期出院，但左半身癱軟無力，必須依賴輪椅代步，正值壯年的他生活頓時陷入困境。

大千綜合醫院醫療副院長及復健科與高壓氧中心主任蔡建宗指出，腦中風會導致腦部組織缺血、缺氧，進而引發神經功能損傷。高壓氧治療是在高於大氣壓力的環境下吸入純氧，能大幅提升血漿中的含氧量。

他表示，高壓氧治療有3項作用，包括「促進神經修復」，可提供受損腦細胞充足氧氣，協助神經纖維再生；「減輕腦水腫」可改善循環，加速代謝廢物排出；「提升復健效率」在高濃度氧氣的環境下，能誘發腦部可塑性，讓復健運動的效果更顯著。

蔡建宗強調，這名個案能在短時間內恢復行動能力，關鍵在於病況穩定後立即銜接門診復健與輔助療法。中風後的「黃金復健期」至關重要，及早介入能有效提升神經修復的效率，許多病人在術後僅採單一治療方式，如果能適時搭配高壓氧，往往能看到更顯著的預後改善。

他提醒 ，具有三高病史的族群是中風的高危險群，平時應積極控制慢性病並維持良好生活習慣，若身邊親友出現疑似中風症狀，例如單側肢體無力、口齒不清或語言障礙、臉部歪斜，務必記下發生時間，並把握治療時機及早就醫。

急性中風病患以復健訓練合併高壓氧治療，順利脫離輔具自主行走（情境圖，非當事者本人）。圖／大千綜合醫院提供
急性中風病患以復健訓練合併高壓氧治療，順利脫離輔具自主行走（情境圖，非當事者本人）。圖／大千綜合醫院提供

大千綜合醫院副院長蔡建宗指出，高壓氧治療提供足夠的氧氣，幫助神經修復，提升復健效率。圖／大千綜合醫院提供
大千綜合醫院副院長蔡建宗指出，高壓氧治療提供足夠的氧氣，幫助神經修復，提升復健效率。圖／大千綜合醫院提供

健康 腦中風 中年 治療方式

延伸閱讀

長期下背痛…以為脊椎出問題 他檢查才知是髖關節病變

看東西「雙重疊影」醫師直覺不對勁！6旬婦查出腦內2大型動脈瘤

洪金寶也受惠！「糞便變黃金」救了56歲血便男 醫曝逆轉關鍵

半年沒用冷氣！32歲男一開就送醫 高燒3天「左肺大面積感染」險喪命

相關新聞

2027機票訂起來！明年最強連假放大攻略看這裡 請2休11超賺

行政院公布2027年行事曆，和今年（2026）相比，明年的連假變少，端午節、中秋節與教師節都落在平日，完全無法形成連假，多數假期也都只有3天，清明連假則有4天可放。

未來1周晴朗酷熱 氣象署示警「3大高溫好發區」恐飆37度

未來1周天氣晴朗炎熱，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，鋒面系統還沒有很明顯影響台灣，再加上西南風沉降影響，所以未來1周感受上比較高溫的天氣。

清淡就比較健康？醫實測1款台式早餐像「血糖炸彈」：1小時內破表

早餐是一天活力的來源，吃得好不好攸關一整天的精神和思緒，不過有醫師警告，不少長輩喜愛的台式早餐「地瓜粥」，可是恐怖的血糖炸彈。他自己親身實測，發現小小一碗地瓜粥，吃完後一小時，飯後血糖飆破標準值，也讓他提醒避免頻繁食用湯湯水水的食物。

你去過西門町美觀園、土城麥當勞嗎？4張千萬發票還沒人領

還有千萬發票得主還沒現身。2026年1、2月期統一發票1,000萬元特別獎，目前仍有4張尚未兌領，領獎期限只到7月6日，其中最受矚目的，是有民眾在土城麥當勞僅花2元消費，就幸運中了1,000萬元，不過至今仍未現身領獎，若中獎人逾期未領，千萬元獎金將直接充公。

聯合線上攜手Readmoo 「琅琅讀墨」電子書店5月27日上線

台灣數位媒體聯合線上與繁體中文電子書平台Readmoo讀墨今天宣布策略結盟，將於5月27日推出「琅琅讀墨」聯名電子書店，首創「媒體×閱讀」跨平台服務整合。雙方結合udn逾800萬會員、10年行為數據分析、30萬種電子書刊與讀墨閱讀技術，盼透過精準推薦，讓電子書從過去「人找書」走向「書找人」，帶動台灣數位出版產業邁入新里程碑。

「不是想爬哪座山就能去」 玉管處「步道分級」背後藏血淚教訓

近期山域事故頻傳，玉山國家公園管理處近日加強「步道分級」制度，提醒山友登山前除準備裝備、糧食與查詢天氣，更重要的是了解步道難度與自身能力是否相符，強調「知山也要知己」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。