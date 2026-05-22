出生1個月就曾手術…4歲童心衰竭 無導線節律器挽救危機

一名4歲男童因複雜性先天性心臟病，長期仰賴心臟節律器維持心律；但節律器導線二度斷裂，導致心跳過慢、心衰竭。高雄長庚成功植入無導線心臟節律器，為病童爭取治療契機。

高雄長庚紀念醫院近日完成南部兒童心臟醫療重要突破，高長今天開記者會分享案例。鄧童出生時即被診斷罹患「右心室雙出口」複雜性先天性心臟病，出生1個月即接受外科矯正手術，但術後出現完全性房室傳導阻斷，須植入心外膜心臟節律器穩定心律。

高雄長庚今天表示，雖然鄧童後續恢復良好，仍因成長過程中活動量增加，導線曾發生斷裂，近期更二度故障，導致節律器失效，引發心跳過慢與心衰竭，必須住進加護病房治療。

病童主治醫師、兒童心臟科醫師簡卲如表示，家長相當警覺，發現孩子眼皮浮腫後立即測量脈搏，察覺心跳低於原設定值；此案整合兒童心臟科、成人心臟內科、兒童重症加護科、心臟外科、麻醉科與心導管室等團隊合作，展現跨科整合照護能力。

醫療團隊指出，幼童植入傳統心臟節律器面臨血管與心臟尺寸限制，且成長過程中導線容易受拉扯甚至斷裂，目前嬰幼兒多仍以外科手術植入心外膜節律器為主，但仍有感染與導線受損風險；經與家屬多次討論後，團隊決定嘗試以微創方式植入無導線心臟節律器。

在成人心臟內科醫師陳煌中、兒童心臟科醫師許瑛倫及心臟外科醫師黃寬如合作下，最終突破幼兒血管條件限制，成功透過頸靜脈植入無導線節律器，順利完成手術。

許瑛倫表示，相較傳統節律器，無導線心臟節律器透過導管植入，傷口較小、恢復較快，也能降低感染及導線相關併發症風險，對兒童病患而言是一項新的治療選擇。

高雄長庚副院長林祖功指出，兒童心臟醫療是與時間賽跑的工作，這次成功案例展現跨專科團隊面對高難度重症的整合實力；未來將持續結合兒童心臟科、成人心臟科、心臟外科與重症照護資源，讓南部重症病童也能獲得與國際接軌的醫療照護。