未來1周晴朗酷熱 氣象署示警「3大高溫好發區」恐飆37度

未來1周天氣晴朗炎熱，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，鋒面系統還沒有很明顯影響台灣，再加上西南風沉降影響，所以未來1周感受上比較高溫的天氣。

林伯東表示，目前影響台灣附近的系統，大概是北部海面到東海一帶的滯留鋒系統，一直延伸到日本南方海面，在鋒面南側大致上是太平洋高壓的勢力範圍，目前台灣大部分區域都是在這個太平洋高壓勢力範圍之內。

他說，在鋒面北邊，偏向北方冷空氣系統，逐漸移動到日韓上空，這兩個冷暖空氣在台灣附近對峙當中。台灣比較受到這個鋒面系統影響的區域是馬祖地區，目前都還是有在下雨的。

另外，林伯東表示，鋒面前緣的金門也都是受到鋒面附近的雲系影響，相對來說雲量較多，有低雲或霧影響能見度的狀況，氣象署持續針對金馬發布濃霧特報，往返航班要特別留意。

台灣本島附近地區天氣穩定，林伯東表示，偶爾可能有鋒面前雲系慢慢移進來，會有些飄雨但不是很明顯，大致上是午後雷陣雨的天氣型態。

溫度趨勢，他說，未來1周比較需要注意的還是高溫的天氣型態，各地高溫可以來到30度以上，尤其今天中南部地區，以及周六至下周二西半部地區、東南部地區，都很容易有接近36度高溫，甚至37度高溫。今天開始雲量慢慢減少之後，溫度提升速度會比較快一點。

林伯東表示，下周三至下周四，雖然西南風會稍微有點減弱下來，但高溫區域在中部以北還是容易有35度以上高溫。高溫好發區大致上是在台北盆地、新竹以南近山區、花東縱谷地區。另外，從今天開始到下周二，受到西南風沉降的影響，台東甚至有焚風發生機率。

降雨趨勢，林伯東表示，今天會有降雨區域主要是馬祖地區，其他地區偏向午後陣雨的型態，包括北部、東北部、東半部、中部山區可能有一點點午後陣雨，晚上之後就會減弱下來，但是馬祖降雨還是持續。未來1周午後雷陣雨的型態，西南風影響，清晨在中南部沿海地區，特別是南部地區，會稍微有零星降雨狀況。

西南風增強，中央氣象署發布陸上強風特報，今天晚上至明天晚上，蘭嶼、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供