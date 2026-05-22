加熱菸沒比較安全！日最新報告：致癌物恐超越紙菸 二手菸危害大

長久以來，加熱菸常被誤認為比傳統紙捲菸「安全」，讓許多人卸下心防。但根據日媒「產經新聞」報導，日本厚生勞動省近日在修法專家委員會上，提出了一份彙整既有研究的文獻調查報告，狠狠打破了這層危險迷思。

為防止二手菸危害，日本於2020年實施新版《健康增進法》。當時因對加熱菸的研究尚不明朗，故給予過渡寬容期。不過，在21日的會議上，厚勞省的報告投下一記震撼彈。研究顯示，使用者在吸食加熱菸時，某些致癌物質的含量甚至比傳統紙菸還要高！與會專家對此大感震驚，直言這項反常數據對普遍以為加熱菸較安全的大眾極具衝擊，必須高度重視。

此報告同時證實，加熱菸與增加空氣中的有害物質相關性為「強」，明確點出二手菸的危害程度。京都大學教授中山健夫更嚴正警告，即使目前探討急性呼吸道症狀的研究文獻有限，但也「絕不能作為證實加熱菸安全的藉口」！

日本網友對此熱烈討論，有網友對相關研究的「中立性」提出質疑。他認為由菸商贊助的研究固然缺乏公信力，但極度反菸的學者也可能因預設立場而陷入偏誤，導致客觀的科學事實容易被雙方情緒掩蓋。不過有網友也強調，加熱菸因不經燃燒少了焦油，但仍會散發獨特異味與尼古丁，以不吸菸者的立場來說，無論是哪一種菸，都是極度困擾的行為，政府嚴格把關才是最好的方式。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康