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你去過西門町美觀園、土城麥當勞嗎？4張千萬發票還沒人領

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
1、2月期中獎統一發票領獎期間只到7月6日。圖為示意圖。記者游明煌／攝影
1、2月期中獎統一發票領獎期間只到7月6日。圖為示意圖。記者游明煌／攝影

還有千萬發票得主還沒現身。2026年1、2月期統一發票1,000萬元特別獎，目前仍有4張尚未兌領，領獎期限只到7月6日，其中最受矚目的，是有民眾在土城麥當勞僅花2元消費，就幸運中了1,000萬元，不過至今仍未現身領獎，若中獎人逾期未領，千萬元獎金將直接充公。

財政部表示，1、2月期統一發票特別獎1,000萬元中獎號碼為「87510041」，特獎200萬元中獎號碼為「32220522」。經排除空白、作廢、金額不符及買受人記載為營業人等不符規定發票後，可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為14張及19張，但目前仍有多張未領。

其中，1,000萬元特別獎尚有4張未兌領，包括有人在台北市中正區7-ELEVEN花39元購物；也有人到西門町老字號餐廳「美觀園」消費1,579元中獎；另有民眾在新北市土城麥當勞（新北市土城區金城路三段54號）僅花2元購物，就抱回千萬元；還有人在桃園龜山永豐停車場繳80元停車費，成為千萬得主。

200萬元特獎則也有4張未領，包括高雄三民區7-ELEVEN購買190元菸品、高雄左營環球購物中心樺達奶茶消費61元、高雄仁武可不可熟成紅茶花45元買飲料，以及在高雄甲仙中油加油60元中獎。

此外，目前還有8張100萬元雲端發票專屬獎未領，包括Google Play 90元應用程式消費、App Store 180元訂閱費、foodpanda 27元外送費、蝦皮購物1,286元消費，以及遠傳電信、水費、電費與麥當勞消費等。

賦稅署提醒，1、2月期中獎統一發票領獎期間為2026年4月6日至7月6日，中獎人須在期限內完成兌領，逾期將無法領獎。民眾若使用載具儲存雲端發票，且在開獎前未列印電子發票證明聯，可透過「財政部統一發票兌獎APP」直接設定帳戶領獎，不但可24小時對獎，還能免繳印花稅。

若民眾已在3月24日前完成載具歸戶並設定獎金自動匯款，中獎獎金將自4月6日起自動匯入指定帳戶，不必再額外辦理領獎。至於尚未設定者，也可透過APP、超商多媒體機台或列印電子發票證明聯後，到指定據點領獎。

麥當勞 土城 統一發票 西門町

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