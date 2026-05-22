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過動症用藥「利他能」缺貨⋯藥師曝需求暴增5成 衛福部緊急徵求專案製造

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
基層藥師協會理事長沈采穎（左）指出，利他能缺藥情況自3、4月分起陸續出現，不過，與其他藥品缺藥情況不同，廠商並未發公文告知各藥局，加上近期利他能用藥人數明顯增加，研判與廠商錯估庫存有關。本報資料照片。
基層藥師協會理事長沈采穎（左）指出，利他能缺藥情況自3、4月分起陸續出現，不過，與其他藥品缺藥情況不同，廠商並未發公文告知各藥局，加上近期利他能用藥人數明顯增加，研判與廠商錯估庫存有關。本報資料照片。

注意力不足過動症（ADHD）用藥「利他能」於上周國中會考前夕爆出缺藥，衛福部食藥署原表示將協調業者增加輸入，後續於5月19日緊急公開徵求專案製造、輸入。基層藥師協會理事長沈采穎指出，利他能自3、4月分起陸續缺藥，但與其他藥品缺藥情況不同，廠商並未發公文告知各藥局，加上近期利他能用藥人數明顯增加，研判與廠商錯估庫存有關。

沈采穎觀察，過去雖偶有病人持處方箋至藥局領取利他能，但人數並不多，近一年來人數大幅增加，以自家藥局為例，比率成長至少5成，若廠商按過去數量預估，未考量用藥人數上升，便有可能錯估庫存，導致供藥吃緊，呼籲政府針對這類僅少數族群使用的特殊用藥，應建立用藥人數通報機制，協助廠商掌握銷量，隨供需情況調整庫存，以確保病人用藥權益。

若遇藥品缺藥，廠商多會行文各家藥局，告知缺貨原因及恢復供應時間。不過，沈采穎表示，本次利他能缺藥並未接到公文，情況相對特殊；目前市面是雖有同成份的「安保喜美錠」可作為替代，但對於這類精神科相關用藥，部分病人對於轉換廠牌會出現不適應情況，即使這類藥品利潤低，但仍呼籲各家藥商設法了解庫存情況，避免造成缺貨。

食藥署指出，「利他能」口服一般劑型，成分為「Methylphenidate」，適應症包括過動兒症候群、發作性嗜睡症，屬「藥事法」規範的必要藥品，食藥署接獲藥商通報，因供應問題，國內雖有庫存，但採控貨供應中，且無法預計恢復正常供應時程，已協調業者增加輸入，但考量該藥品在國內市占率高，為保障臨床用藥量需求，先行公開徵求專案製造或輸入。

食藥署另於「西藥醫療器材供應資訊平台」公告與「利他能」同成份、同劑型、同含量藥品「安保喜美錠10毫克」，供臨床端參考。

沈采穎指出，隨工業化社會，兒少活動量相對變少，不像過去兒少肢體活動多，神經發育也更完善，國內運動中心已免費開放長者使用，未來是否開放專屬兒少的活動中心也需討論，在談論少子化、鼓勵生育的同時，對於已經生下的孩子，如何保障讓其更健康，為更重要的議題。

食藥署 沈采穎

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