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清淡就比較健康？醫實測1款台式早餐像「血糖炸彈」：1小時內破表

聯合新聞網／ 綜合報導
早餐是一天活力來源，但吃錯了可能精神不濟、整天疲倦。示意圖／AI生成
早餐是一天活力來源，但吃錯了可能精神不濟、整天疲倦。示意圖／AI生成

早餐是一天活力的來源，吃得好不好攸關一整天的精神和思緒，不過有醫師警告，不少長輩喜愛的台式早餐「地瓜粥」，可是恐怖的血糖炸彈。他自己親身實測，發現小小一碗地瓜粥，吃完後一小時，飯後血糖飆破標準值，也讓他提醒避免頻繁食用湯湯水水的食物。

家醫科醫師李思賢曾在臉書發文表示，許多長輩喜歡到傳統的台式早餐店點上一碗地瓜粥，再搭配幾樣小菜，雖然價格親民，但卻容易讓血糖飆升。他親自嘗試吃完地瓜粥後，一小時內血糖從106 mg/dL，狂飆到154 mg/dL，超過正常人飯後血糖139mg/dL。

可能有人覺得154 mg/dL還好，不用太大驚小怪，但李思賢表示，偶爾血糖波動一下當然沒什麼關係，但每天這樣一波，身體久了可是會受不了的，因此這些都是可以避免的，為何不避免呢？

有網友詢問血糖波動大的主要原因是來自於粥嗎？李思賢醫師解釋，相較於白飯，粥更容易被人體吸收，也是血糖飆升的主因，而湯飯則介於粥和飯中間，太多的湯湯水水還會稀釋我們的消化功能，增加消化道的負擔。

元氣網》曾報導，早餐對於需要控制血糖的人而言是極為重要，營養專家建議，可優先選擇「升糖指數（GI）」55以下的食物，避免血糖劇烈波動。美國health.com網站也整理8種兼顧營養與血糖穩定的早餐選擇，包括：雞蛋、豆腐、奇亞籽、麥麩穀片（Wheat Bran Cereal）、希臘優格、全穀類麵包、乾酪（Cottage cheese）、傳統燕麥（壓片燕麥）。

早餐 血糖

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