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台灣「芒果鳳梨」前進紐西蘭 駐奧克蘭處長：貿易新亮點

中央社／ 雪梨21日專電

隨著台灣優質水果持續拓展紐西蘭市場，台灣特色新品種「芒果鳳梨（台農23號）」今年正式在紐西蘭上市；紐西蘭台僑20日在奧克蘭舉辦推廣晚宴，吸引紐西蘭政商、美食界及僑界人士前來品嚐來自「水果王國」台灣熱帶的香氣魅力。

駐奧克蘭辦事處發布新聞稿指出，現場特別以鳳梨為主題設計特色料理，並於餐後供應新鮮芒果鳳梨甜點，讓出席者直接感受其金黃色果肉、細嫩纖維及獨特香氣。

駐奧克蘭辦事處長陳詠韶表示，台灣素有「水果王國」美譽，除了天然氣候條件，更仰賴極高農業科技與品種研發能力；此次在紐西蘭上市的芒果鳳梨，是由台灣財團法人農業科技研究院及試驗單位歷經多年培育開發，不僅甜度高、酸度柔和，還略帶芒果香氣，成為近年台灣外銷的新明星水果。

陳詠韶指出，紐西蘭於2024年正式開放台灣鳳梨進口，去年首先引進台灣經典品種「金鑽鳳梨」，今年則進一步迎來風味更獨特的「芒果鳳梨」，顯示紐西蘭市場對台灣高品質水果接受度持續提升。

新聞稿表示，陳詠韶提到台灣與紐西蘭經貿往來密切，台灣目前為紐西蘭第7大貿易夥伴，雙邊貿易規模超越與英國及印度的貿易量。

陳詠韶認為，自從13年前簽署「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）以來，台、紐貿易已累積豐碩成果。她舉例提到，台、紐雙方近期完成台灣蝴蝶蘭及火鶴花切花輸紐出口計畫，再次展現雙方農業與檢疫合作持續深化。

陳詠韶說，台灣芒果、荔枝及鳳梨在近3年來陸續成功輸銷紐西蘭，背後必須克服長程冷鏈運輸、品質維持及嚴格檢疫等多重挑戰。由於台灣農業科研專家、台紐雙方進口商與物流業者共同努力，讓優質台灣水果得以成功進入紐西蘭市場。

陳詠韶在活動現場也介紹鳳梨在台語中稱為「旺來」，有「好運到來」的吉祥寓意，希望透過水果交流，不僅分享台灣美味，也傳遞台灣的人情味與祝福。

紐西蘭 鳳梨 芒果

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