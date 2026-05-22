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吃益生菌能改善皮膚？藥師揭關鍵因素：有機會 但不能亂吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友皮膚狀況不好，好奇吃益生菌是否真能改善膚質。 示意圖／ingimage
一名網友皮膚狀況不好，好奇吃益生菌是否真能改善膚質。 示意圖／ingimage

益生菌（Probiotics）是指對人體健康有益、且具有活性的微生物。一名網友發文，自己皮膚狀況不好，擦保養品都沒效，好奇吃益生菌是否真的能改善膚質。對此，有藥師回應，解釋腸道與皮膚狀態的關聯，並強調吃益生菌有機會讓皮膚變好，但不能亂吃，必須要看「菌株」的功能性，如果效果不好可以嘗試其他的益生菌。

一名網友在Threads發文，表示自己的皮膚容易出狀況，是異位性皮膚炎的體質，無論擦什麼保養品都沒有作用，更不敢嘗試醫美。不過近期看到有專家說皮膚狀態差是因為腸道不好，吃益生菌能改善症狀，於是好奇詢問：「吃好菌皮膚會變好是真的嗎？」

此文一出，有一位藥師留言回應，腸道健康與皮膚是有關聯的，稱作腸—皮軸，腸道是人體最大的免疫器官、皮膚則是免疫系統的「鏡子」，如果腸道內壞菌太多、常常便祕、飲食不健康時，腸道黏膜屏障便會受到損害，造成發炎物質或毒素進入血液循環，這些物質隨之進入皮膚，引起發炎反應，症狀便是長痘痘、皮膚泛紅或暗沉，甚至誘發異位性皮膚炎，由此看來腸道不好膚質也會變得很差。

藥師指出，吃益生菌有機會拯救異位性皮膚炎，但不能亂吃，吃益生菌不是吃了就會好，或是菌數越高越好，必須看菌株的功能。從臨床醫學看來，有特定的菌株經過人體能調節免疫細胞，從而降低發炎的反應，只有吃到這種菌株膚質才會改善。

藥師強調，就算吃到對的益生菌仍需要2到3週調整，建議如果吃益生菌未見改善的話，可以嘗試另一種，因為「每個人身體適合的菌跟環境都不一樣」。

除了吃益生菌調整體質外，有網友推薦數種天然的食物，例如韓國泡菜、德國酸菜、克菲爾（Kefir）、無添加的優格等等；此外纖維也十分重要，建議每天吃30克纖維，便能為腸道提供各種好菌，「腸道好了，自然就漂亮了」。

「好菌進到胃裡就會被胃酸殺光」，這個觀念是正確的嗎？分泌專科醫師蔡明劼表示，其實這是一個常見誤解，市售合格產品中的益生菌多半經過挑選，具備耐酸、耐膽鹽的特性，加上乳製品本身也能提供保護，即使部分菌在胃中被破壞，仍有足夠數量能抵達腸道發揮作用。

益生菌 異位性皮膚炎 腸道 藥師 皮膚科

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