不只要備妥護照影本！旅行社提醒出國必拍1照片：是救命稻草

出國旅遊時，應保管自身的行李與重要證件，避免遺失。一家旅行社發文提醒，旅遊前除了要事先拍護照影本外，還要記得用手機拍「行李箱全身照」，這會成為旅客遺失行李時的救命稻草，找回行李的速度比沒拍照還要快3倍。對此，有網友分享自身經歷，指出此做法的確能快速找到遺失的行李。

旅遊社業者在Threads發文，表示在出國旅遊之前，許多人都知道要將護照影本與兩吋的大頭照分開來放，不過最重要的照片其實是「行李箱全身照」，能夠直接救旅客一命。業者描述，當旅客到達目的機場，若發現自己的行李不在轉盤上，行李照就派上用場了。

業者表示，旅客發現行李遺失到櫃檯寫申訴單時，如果只是口語描述行李的顏色、刮痕與特徵時，往往無法講述到重點，但當你擁有行李箱的照片，地勤人員便能立即透過特徵找到行李，「找回來的速度絕對快上3倍」，因此呼籲要出國旅遊的旅客在出發前為行李拍一張「沙龍照」。

此文一出，有網友肯定此做法的實用性，他曾在到法國旅遊時行李被其他旅客誤拿，還好出發前有拍行李箱的照片，才能很快地找到遺失的行李，並建議網友將幾件禦寒衣物放在隨身行李中，否則一旦行李箱遺失，沒有外套的話就要受寒了。

還有網友指出，他每次都會拍下行李箱的外型與型號，就算鎖頭被摔爛，也能找行李轉盤處旁的櫃檯服務單位承辦，通常地勤都會幫忙送去原廠維修。此外他16年前也曾因為行李被誤拿，導致行李飛到遙遠的委內瑞拉，好在有拍下照片，一個禮拜後就成功找回，地勤甚至天天都在回報搜尋進度。他建議，拍行李箱要拍下顏色、形狀、尺寸與型號，這樣遺失時就很好找回來。

行李遺失要找誰處理？地勤、部落客「克米＆莉雅xFun飛之旅」曾發文解惑，指出如果行李真的出狀況，應要立即在機場向「最終航空」的行李組申報，保留好行李條和收據方便申請賠償，千萬不要拖到回國再處理，不然很有可能得不到賠償。