快訊

聯合線上攜手Readmoo 「琅琅讀墨」電子書店5月27日上線

非洲爭霸戰！俄羅斯如何插旗填補權力真空？

微風北車7月再見倒數！最後周年慶推20元銅板美食 品項一次看

2027機票訂起來！明年最強連假放大攻略看這裡 請2休11超賺

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊示意圖。圖／AI生成
旅遊示意圖。圖／AI生成

行政院公布2027年行事曆，和今年（2026）相比，明年的連假變少，端午節、中秋節與教師節都落在平日，完全無法形成連假，多數假期也都只有3天，清明連假則有4天可放。

不過只要掌握幾天關鍵時間，也可以請少少幾天假，就把國定假日變成大長假！《聯合新聞網》整理了2027請假攻略，想要短程國旅、長程出國都不是問題。

2027年國定假日

元旦：1月1日（五）至1月3日（日），休3天

春節假期：2月4日（四）至2月10日（三），休7天

和平紀念日：2月27日（六）至3月1日（一），休3天

兒童節＋清明節：4月3日（六）至4月6日（二），休4天

勞動節：4月30日（五）至5月2日（日），休3天

端午節：6月9日（三），無連假

中秋節：9月15日（三），無連假

教師節：9月28日（二），無連假

國慶日：10月9日（六）至10月11日（一），休3天

光復節：10月23日（六）至10月25日（一），休3天

行憲紀念日：12月24日（五）至12月26日（日），休3天

2028元旦：2027年12月31日（五）至2028年1月2日（日），休3天

圖／行政院官網
圖／行政院官網

請假攻略看這裡

若不想消耗寶貴的特休，元旦、228、勞動節、國慶日、光復紀念、聖誕節（行憲紀念日）都有3天小連假，清明節則有4天，可以安排短程旅遊散散心，春節則有7天假期，可以把握時機出國。但不少國定假日只要請4天假，就可以獲得連休9天，也很適合安排長程旅遊，春節期間甚至只要請2天假，就可以延長到11天連休。

《聯合新聞網》設計了2027請假指南，點擊國定假日就會跳出攻略，教你怎麼請出大連假！

📅 2027連假攻略

點擊粉紅色節日查看請假密技
節慶假日
建議請假日
週末六日

春節：請2休11

春節本身只有7天，但只要請2月11日、12日，就能把假期延伸成11天長假。

228連假：請4休9

228原本只有3天連假，如果再請3月2日至5日，就能從2月27日休到3月7日，直接變9天假期。

清明+兒童節連假：請3休9

清明連假只要再請4月7日至9日，就能從4月3日休到11日，變成9天長假。

端午節：請4休9、請2休5

端午節在6月5日（三），雖然沒有連假，但可以往前請6月7日、8日或往後請10日、11 日，都可以獲得5天小連假。或是也可以前後都請假，就能從6月5日一路休到13日，擁有9天長假。

中秋節：請4休9、請2休5

9月15日中秋節同樣在周三，和端午一樣，只要往前請9月13日、14日或往後請16日、17日，也有5天小連假，都請假的話就會有從9月11日到19日的9天長假。

教師節：請4休9、請1休4

9月國定假日還有教師節，在9月28日（二），9月27日請1天假就可以有4天連假，或是請4天假，可以獲得9月25日至10月3日共9天的連假。

國慶日：請4休9

國慶日為3天連假，只要請10月5日至8日，就能從10月2日休到11日，假期從3天變9天。

光復節：請4休9

光復節在週一，只要請10月26日至29日，就能從原本的3天假期變9天。

行憲紀念日：請4休9、請4休10

年底行憲紀念日為週五連假，可以往前請12月20日至23日，獲得12月18日至26日的9天連假；或是往後請12月27至30日，就可以銜接2028年的元旦假期，從12月24日一路休到2028年1月2日。

連假 元旦 春節 端午節 請假攻略 國定假日 行政院

延伸閱讀

上班族快筆記！2027年行事曆出爐 3天以上連假有9個、春節連休7天

明年請假先看！2027年行事曆公布 全年爽放121天、9個連假一次看

假都請好卻被取消！他算好16人成團一場空 旅行社業務：別信「可售人數」

整理包／115國中教育會考倒數1天！今下午開放看考場 文具規範、高分關鍵全掌握

相關新聞

2027機票訂起來！明年最強連假放大攻略看這裡 請2休11超賺

行政院公布2027年行事曆，和今年（2026）相比，明年的連假變少，端午節、中秋節與教師節都落在平日，完全無法形成連假，多數假期也都只有3天，清明連假則有4天可放。

未來1周晴朗酷熱 氣象署示警「3大高溫好發區」恐飆37度

未來1周天氣晴朗炎熱，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，鋒面系統還沒有很明顯影響台灣，再加上西南風沉降影響，所以未來1周感受上比較高溫的天氣。

清淡就比較健康？醫實測1款台式早餐像「血糖炸彈」：1小時內破表

早餐是一天活力的來源，吃得好不好攸關一整天的精神和思緒，不過有醫師警告，不少長輩喜愛的台式早餐「地瓜粥」，可是恐怖的血糖炸彈。他自己親身實測，發現小小一碗地瓜粥，吃完後一小時，飯後血糖飆破標準值，也讓他提醒避免頻繁食用湯湯水水的食物。

你去過西門町美觀園、土城麥當勞嗎？4張千萬發票還沒人領

還有千萬發票得主還沒現身。2026年1、2月期統一發票1,000萬元特別獎，目前仍有4張尚未兌領，領獎期限只到7月6日，其中最受矚目的，是有民眾在土城麥當勞僅花2元消費，就幸運中了1,000萬元，不過至今仍未現身領獎，若中獎人逾期未領，千萬元獎金將直接充公。

聯合線上攜手Readmoo 「琅琅讀墨」電子書店5月27日上線

台灣數位媒體聯合線上與繁體中文電子書平台Readmoo讀墨今天宣布策略結盟，將於5月27日推出「琅琅讀墨」聯名電子書店，首創「媒體×閱讀」跨平台服務整合。雙方結合udn逾800萬會員、10年行為數據分析、30萬種電子書刊與讀墨閱讀技術，盼透過精準推薦，讓電子書從過去「人找書」走向「書找人」，帶動台灣數位出版產業邁入新里程碑。

「不是想爬哪座山就能去」 玉管處「步道分級」背後藏血淚教訓

近期山域事故頻傳，玉山國家公園管理處近日加強「步道分級」制度，提醒山友登山前除準備裝備、糧食與查詢天氣，更重要的是了解步道難度與自身能力是否相符，強調「知山也要知己」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。