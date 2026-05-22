2027機票訂起來！明年最強連假放大攻略看這裡 請2休11超賺

行政院公布2027年行事曆，和今年（2026）相比，明年的連假變少，端午節、中秋節與教師節都落在平日，完全無法形成連假，多數假期也都只有3天，清明連假則有4天可放。

不過只要掌握幾天關鍵時間，也可以請少少幾天假，就把國定假日變成大長假！《聯合新聞網》整理了2027請假攻略，想要短程國旅、長程出國都不是問題。

2027年國定假日

元旦：1月1日（五）至1月3日（日），休3天

春節假期：2月4日（四）至2月10日（三），休7天

和平紀念日：2月27日（六）至3月1日（一），休3天

兒童節＋清明節：4月3日（六）至4月6日（二），休4天

勞動節：4月30日（五）至5月2日（日），休3天

端午節：6月9日（三），無連假

中秋節：9月15日（三），無連假

教師節：9月28日（二），無連假

國慶日：10月9日（六）至10月11日（一），休3天

光復節：10月23日（六）至10月25日（一），休3天

行憲紀念日：12月24日（五）至12月26日（日），休3天

2028元旦：2027年12月31日（五）至2028年1月2日（日），休3天

圖／行政院官網

請假攻略看這裡

若不想消耗寶貴的特休，元旦、228、勞動節、國慶日、光復紀念、聖誕節（行憲紀念日）都有3天小連假，清明節則有4天，可以安排短程旅遊散散心，春節則有7天假期，可以把握時機出國。但不少國定假日只要請4天假，就可以獲得連休9天，也很適合安排長程旅遊，春節期間甚至只要請2天假，就可以延長到11天連休。

《聯合新聞網》設計了2027請假指南，點擊國定假日就會跳出攻略，教你怎麼請出大連假！

📅 2027連假攻略 點擊粉紅色節日查看請假密技 節慶假日 節慶假日 建議請假日 建議請假日 週末六日 週末六日

春節：請2休11

春節本身只有7天，但只要請2月11日、12日，就能把假期延伸成11天長假。

228連假：請4休9

228原本只有3天連假，如果再請3月2日至5日，就能從2月27日休到3月7日，直接變9天假期。

清明+兒童節連假：請3休9

清明連假只要再請4月7日至9日，就能從4月3日休到11日，變成9天長假。

端午節：請4休9、請2休5

端午節在6月5日（三），雖然沒有連假，但可以往前請6月7日、8日或往後請10日、11 日，都可以獲得5天小連假。或是也可以前後都請假，就能從6月5日一路休到13日，擁有9天長假。

中秋節：請4休9、請2休5

9月15日中秋節同樣在周三，和端午一樣，只要往前請9月13日、14日或往後請16日、17日，也有5天小連假，都請假的話就會有從9月11日到19日的9天長假。

教師節：請4休9、請1休4

9月國定假日還有教師節，在9月28日（二），9月27日請1天假就可以有4天連假，或是請4天假，可以獲得9月25日至10月3日共9天的連假。

國慶日：請4休9

國慶日為3天連假，只要請10月5日至8日，就能從10月2日休到11日，假期從3天變9天。

光復節：請4休9

光復節在週一，只要請10月26日至29日，就能從原本的3天假期變9天。

行憲紀念日：請4休9、請4休10

年底行憲紀念日為週五連假，可以往前請12月20日至23日，獲得12月18日至26日的9天連假；或是往後請12月27至30日，就可以銜接2028年的元旦假期，從12月24日一路休到2028年1月2日。