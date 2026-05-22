高溫炎熱持續…5月底不排除有颱風發展 影響台灣機率曝光

高溫炎熱的天氣型態持續，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今天新竹以北地區多雲時陰局部有短暫雨，其他地區大致為多雲天氣，午後北部、東半部地區及各地山區易有局部短暫雷陣雨發生。北部25至32度、中部25至35度、南部25至36度、東部24至32度，日間炎熱，多補充水分並注意防曬。

黃國致表示，明天至下周三各地大多為晴到多雲、高溫炎熱的天氣型態，整體降雨不多，主要以午後山區零星雷陣雨為主。周日及下周二清晨至上午南部沿海地區雲量稍增多，偶有零星短暫雨發生。北部約25至36度，中部約24至36度，南部約25至36度，東部約24至35度，白天持續維持高溫，日夜溫差大。

下周四各地仍為多雲到晴，黃國致表示，天氣持續偏熱，午後山區局部零星短暫雷陣雨。整體氣溫變化不大，西半部高溫普遍仍有34至36度左右。

另外，黃國致表示，5月底至6月初，南海及西太平洋一帶環境逐漸轉不穩定，熱帶擾動情形較明顯，後續不排除有熱帶性低氣壓或颱風發展機會。目前評估即使有低壓系統發展，直接影響台灣的機率仍偏低，不過預報時間較長，留意最新天氣資訊。

他說，今天至下周一，金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，多留意航班資訊，中南部地區夜晚清晨易有低雲發生，早出晚歸注意行車安全。明天、下周一及下周二東南部地區有焚風發生機率。今天起台灣海峽北部及東南部海域風力有增強情形，海邊活動及海上作業注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。