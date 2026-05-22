生小孩指定吉時真有用？台大名醫一語道破 還曾因拒絕差點挨揍

生小孩看日子？台大醫院婦產科醫師施景中在臉書表示，要看哪一天是農民曆的黃道吉日，看產房的刀表就會知道了。甚至有孕婦在門診時因為看時的時間排不進去，和他討價還價，爭到面紅耳赤，「我也是沒有辦法」，乾脆請對方到別家醫院去安排。「上次還因拒絕配合看時，那是我最忙的門診時間，差點被孕婦先生毆打，還好我閃得快」。

他說，假使看時剖腹真的這麼靈驗，專門幫人看時生產的算命師應該會是全世界最有錢的人，「因為他們通曉良辰吉時，他們大可為自己小孩算個好時好命，為什麼還要辛苦工作呢？」小孩不但大富大貴，還會給家裡帶財、日進斗金，以後家裡就靠小孩養就好了。「最愚蠢的應該是我，居然還跟這些孕婦爭辯看時剖腹沒有用，白白浪費自己寶貴的門診時間」。

網友表示，「我兩孩都是剖腹！我從來不信什麼良辰吉時，因為自身因素，非開刀不可。醫師有問我是否指定時間？我回說，醫生有時間，就是最好的時刻。這樣才能從容應付我的任何狀況」、「醫生有空的時間就是好時辰，挑個醫生沒空的，誰要幫產婦劃刀呢」、「不看時，還有被打的風險，太可怕了」、「結婚、進房都有看時辰，離婚的還不是一堆」。

施景中回應網友留言，「小孩要好命，還要多靠父母的愛心培養，哪是翻一翻農民曆就可以決定的？」