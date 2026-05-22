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未來1周高溫悶熱 賈新興：梅雨不樂觀 下周五觀察1發展
天氣高溫炎熱，中央氣象署已發布高溫資訊。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，未來1周高溫悶熱，梅雨不樂觀。今起至下周五台東易有局部火燒風發生。觀察下周五起菲律賓海附近是否有熱帶系統發展的趨勢。
未來10天大致午後零星西北雨的天氣型態，他說，明天至周日，午後宜花山區及南投有零星短暫雨。下周一至下周三，清晨台中以南沿海有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫雨。下周四，午後山區有零星短暫雨。
賈新興表示，下周五至下周六，受鋒面影響，台中以北及宜花有局部雨，午後除花東有零星短暫雨外，其它地區有局部雨。下周六，北北基宜花及苗栗以南有局部雨，晚起各地漸轉陰時多雲。31日，台中以南沿海有零星短暫雨，午後南投以南山區及高屏有局部短暫雨。
賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，今起至6月5日降雨明顯偏少，之後至6月20日留意南方水氣移入的影響，降雨有轉偏多的趨勢。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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