只有密雲區逃過 鄭明典：高壓穩定 會是不舒服的濕悶天氣

總是頭戴招牌牛仔帽，被譽為「真人版印第安那瓊斯」的埃及考古權威札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），首次來台舉辦講座。他歡迎台灣年輕人加入考古行列，唯一的條件就是「熱情」。他回憶自己首次參與考古挖掘便挖到一座希臘女神雕像，女神出土的那一剎那他目眩神迷：「我找到了我的愛」。今年滿八十歲的他，投入金字塔考古近一甲子、出版十多本專書，迄今仍未厭倦。

2026-05-22 06:41