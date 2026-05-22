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日本7月調漲出國稅 林氏璧：不想被漲價要6月底前購票

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本計畫將國際觀光旅客稅（出國稅）現行每人1000日圓的稅額，7月調漲至3000日圓。圖為遊客眾多的京都。歐新社
日本計畫將國際觀光旅客稅（出國稅）現行每人1000日圓的稅額，7月調漲至3000日圓。圖為遊客眾多的京都。歐新社

日本計畫將國際觀光旅客稅（出國稅）現行每人1000日圓的稅額，7月調漲至3000日圓，日本旅遊達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，應該是確定要上路了。這個討論很久了，是要做為過度旅遊（Overtourism）對策。中國旅客減少得不夠多，日本人還是覺得是處在過度旅遊的狀態，因此這個政策還是沒有轉彎。

日本自7月1日起，將調漲「出國稅」。每次出境稅額將由現行的1000日圓，大幅飆升3倍至3000日圓。這項新制採取不分國籍、不分艙等的原則，不論是外籍觀光客或是日本本國公民，只要從日本搭機或乘船離境，皆面臨這筆額外負擔。

林氏璧說，這個稅會在機票或船票費用中，由航空公司或船運業者代為向旅客收取，並繳交政府。因此7月之後的機票和船票，每個人就會多2000日圓。如果是一家四口，一趟旅行就會多8000日圓，少吃8碗一蘭拉麵。不想被漲價的民眾，可在6月底前購票。

日本政府觀光局（JNTO）5月20日公布的數據顯示，2026年4月訪日人數達到369萬2200人，比去年同期減少近21萬人（5.5%）。報告中解釋因為今年復活節假期較早，有些國家會落在3月底訪日。不過還是今年的單月新高，連續兩年1至4月累積超過1400萬人。

林氏璧說，2026年4月訪日外國人369萬創下今年單月新高，韓國87萬，台灣64萬維持高點，中國旅客大減近57%。韓國、台灣、越南等9個市場，創下了4月最高紀錄，法國則創下單月新高。台灣繼續保持每個月超過60萬人訪日，今年已經累計268萬人次到日本，比去年同期多出近52萬人，增加24.2%。

中國政府呼籲避免前往日本的因素，對日本影響如何？林氏璧表示，中國這4個月累計140萬人去日本，比去年同期的313萬大減173萬人，減少55.1%，直接砍一半以上。中國減少的173萬人，台灣和韓國就補了123萬人。而其他國家人數雖較少，也幾乎都有一定的成長，導致這4個月整體訪日人數差不多得以維持，從1444萬稍減到1437萬，減少0.5%。日本沒有把雞蛋放在同一個籃子裡的策略，看來很有效果。

林氏璧 日本 觀光

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