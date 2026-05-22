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高溫酷熱恐怕「空梅」？ 粉專：別太早認定 觀察月底前後鋒面南下狀況
中南部水情吃緊，正值梅雨季，遲未有典型的梅雨滯留鋒面影響台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今年比較典型的梅雨季，尚未正式開始，後續仍要觀察5月底前後鋒面南下的狀況而定，不要因為現在天氣炎熱穩定，就太早認定今年會是「空梅」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，太平洋高氣壓控場下，周末全台各地持續炎熱，特別是大台北盆地、南部內陸區，最高溫將挑戰35度大關。不過，因為高壓還不如盛夏時強勢，即使白天炎熱，午後山區仍易有熱對流發展，前往山區多注意。若後續預報沒有太大變化，高壓控場的大局，至少會持續影響到下周初。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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