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初夏吃茭白筍正著時 1張圖看挑選「美人腿」5大撇步
昨天是24節氣小滿，也是夏季第二個節氣，吃茭白筍正著時，一起品嘗清甜爽脆的初夏滋味。想挑到脆嫩又多汁的「美人腿」，農業部臉書粉專表示，記得掌握5個挑選小撇步，包括筍體飽滿厚實、筍頭潔白（顏色愈深代表愈老）、筍身筆直外殼完整、切面細緻沒有孔洞（出現黑點表示老化）、頂端葉鞘鮮綠（黃化、乾枯就不新鮮）。
茭白筍買回家後，保存也有技巧。農業部說，不論有沒有帶殼，都可以先切除黃化部分，在切面抹一點鹽巴，再用沾濕的廚房紙巾包住筍頭，外層用保鮮膜包好冷藏，大約可保存5到7天。
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