快訊

華為崛起…輝達讓出陸AI晶片市場 黃仁勳：能否獲准銷陸不抱期待

梅雨鋒面1關鍵原因下不來…專家示警：未來3天炙熱無極限 周末更飆高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

初夏吃茭白筍正著時 1張圖看挑選「美人腿」5大撇步

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
茭白筍挑選撇步。圖／取自農業部臉書粉專
茭白筍挑選撇步。圖／取自農業部臉書粉專

昨天是24節氣小滿，也是夏季第二個節氣，吃茭白筍正著時，一起品嘗清甜爽脆的初夏滋味。想挑到脆嫩又多汁的「美人腿」，農業部臉書粉專表示，記得掌握5個挑選小撇步，包括筍體飽滿厚實、筍頭潔白（顏色愈深代表愈老）、筍身筆直外殼完整、切面細緻沒有孔洞（出現黑點表示老化）、頂端葉鞘鮮綠（黃化、乾枯就不新鮮）。

茭白筍買回家後，保存也有技巧。農業部說，不論有沒有帶殼，都可以先切除黃化部分，在切面抹一點鹽巴，再用沾濕的廚房紙巾包住筍頭，外層用保鮮膜包好冷藏，大約可保存5到7天。

保鮮膜 農業部 茭白筍

延伸閱讀

高麗菜別直接冷藏！菜販曝「10秒動作」延長保鮮 婆媽少做1步壞更快

小滿4大禁忌曝光！命理師警告「別加班熬夜」 4生肖運勢兩樣情

周四小滿！命理師：居家風水做3件事「生活也剛剛好」

5月21日迎「小滿」命理師點名4生肖「病從口入」 清熱祛濕是原則

相關新聞

醫美偷拍 行政院研議是否加重刑責

醫美診所爆發針孔偷拍案件，衛福部昨公布全國第一波稽查，共七二○家醫療機構，重點為隱私高風險醫美診所，經查違規診所卅五家，其中十四家多數遭衛生局裁處五○萬元罰鍰及停業六個月。不過，台中市副市長鄭照新昨在行政院會說，各地裁罰標準面臨「輕重不一」的困境，盼中央協助建立一致執法標準。行政院表示，已請法務部等單位研議是否加重刑責。

Uber計畫北投試辦機車載客 交通部：最高可罰2500萬元

Uber近期招募機車駕駛加入「機車載客」服務，擬在台北北投區先行試辦，然而現行計程車客運業是以小客車為主，機車載客服務恐違法。對此，交通部表示，計程車客運業是以小客車載客營運，未開放機車，若違規營業及載客，個人最高處廿萬元、公司最高處二五○○萬元罰鍰。Uber則說，該計畫仍處評估階段。

沉默8天終於發聲…林志玲婉拒文策院董事 不願初衷被模糊

台灣第一名模林志玲上周證實將任文策院董事，卻因過往親中言論引發爭議，遭質疑是否適合擔任國家級行政法人董事。沉默八天後，她昨發布聲明婉拒接任董事一職，強調不希望因外界揣測與誤解，模糊原本想為文化產業盡力的初衷。文策院表示惋惜，但雙方的合作計畫不會改變，包括共同開發台灣電影。

梅雨鋒面1關鍵原因下不來 專家示警：未來3天炙熱無極限 周末更飆高溫

沒有最熱，只有更熱。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天起至周日，環境主要受西南風影響，頂著梅雨鋒面根本下不來，鋒面主體還停在華中到華南地區，因此這3天台灣整體天氣型態除了高溫炎熱，還是高溫炎熱；加上局部地區的午後雷陣雨天氣型態。

林志玲請辭文策院董事 文策院：很惋惜，但尊重志玲姐姐的選擇

台灣第一名模林志玲日前確定出任文策院董事，卻因過往言論遭質疑親中，更有網友質疑是否適任。沉默多日後，她今（21日）親自發聲，宣布決定婉拒接任董事職務，強調不希望因外界揣測與誤解，模糊原本想為文化產業盡力的初衷。

防疫韌性…衛福部砸9億 爭疫苗優先權

衛福部疾管署長羅一鈞日前接受媒體專訪時指出，疾管署已提出大流行疫苗計畫，一年預算約有九億元，在疫情未發生前與國際疫苗廠簽署優先採購權、優先取得權。台大醫學院小兒科特聘教授黃立民指出，國際間開始聚焦一百天任務，意指在疫情發生三個月內產出疫苗，目前台灣除了與國際藥廠簽署優先採購權外，也應考量「技術轉移，在地生產」的可能性，以防疫情擊垮台灣競爭力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。