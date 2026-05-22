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【專家之眼】復康巴士 有車更要能上路

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長
台中市復康巴士推動逾廿年，完全免收費。議員揭露，近期有善心人士想捐車，礙於市府「養不起」拒收，要求擴大財源，滿足更多需求。記者黃仲裕／攝影
台中市復康巴士推動逾廿年，完全免收費。議員揭露，近期有善心人士想捐車，礙於市府「養不起」拒收，要求擴大財源，滿足更多需求。記者黃仲裕／攝影

復康巴士對許多身心障礙者與高齡者而言，不只是交通工具，更是能否走出家門、正常生活的重要依靠。對沒有自用車、行動不便的人來說，無論就醫、復健、上課、上班，甚至參與社會活動，很多時候都少不了復康巴士。

最近台中市傳出，有善心人士想捐復康巴士，市府卻因營運預算不足、擔心「養不起」而暫緩受贈，令人感慨。社會有愛心願意捐車，政府卻因人力、維修與營運成本不足，不得不管制車輛數量，這正反映出台灣無障礙交通的真正問題：不是沒有人願意幫忙，而是制度缺乏永續經營能力。

復康巴士當然具有社會福利性質，但福利若沒有穩定財源與合理機制，再好的美意也可能走不下去。尤其台灣高齡化加速，長者與身障者交通需求只會愈來愈高。若長期只靠政府預算或公益彩券盈餘支應，難免出現「僧多粥少」、預約不易的情況。

因此，完全免費未必就是最好的制度。多數縣市採取部分負擔，由政府補助大部分車資，使用者負擔少部分費用，同時對低收入戶、中低收入戶、重度障礙者提供免費或優惠趟次。這樣既能照顧弱勢，也能增加服務量能，使制度走得更久。

基隆市去年由免費改為部分收費，就是值得參考的例子。改革後，服務量反而倍增，服務對象也擴大，復康巴士不再只是看病、復健的交通車，也能用於上班、上課、外出活動。這說明民眾真正需要的，不一定是完全免費，而是「叫得到車、用得到服務」。

制度要永續，對經營者也要有合理誘因。現在不少通用計程車或復康接送業者面臨的問題，是「做公益可以，但難以維生」。車輛購置、改裝、保養、人力訓練都需要成本，若補助與獎勵不足，業者自然缺乏投入意願。沒有合理利潤與穩定收入，就難以吸引更多業者加入。

政府未來不應只補助買車，更應從營運面改革。例如提高每趟服務獎勵，補助油資、維修與保險，提供駕駛專業津貼，並推動企業認養制度。企業做公益，不一定只能捐車，也可以協助負擔駕駛薪資、車輛維修或營運成本。換言之，公益不只是「捐車」，更可以是「養車」。

此外，目前復康巴士、長照接送、無障礙計程車多半各自運作，預約平台分散，民眾常不知道哪裡有車。未來應建立跨平台預約系統，透過手機或電話一次媒合，整合不同車隊資訊，提高使用便利性與調度效率。

也可導入分級服務。重度輪椅者優先使用復康巴士；輕度行動不便者，則媒合通用計程車或長照接送，讓資源有效分流。重點不是每個人都搭同一種車，而是每個需要幫助的人，都能順利出門。

高齡社會來臨後，無障礙交通不再只是少數人的福利，而是重要的社會基礎建設。今天幫助身障者與長者，其實也是為未來的自己預作準備。

因此，復康巴士制度不能只停留在免費與否的爭論，而應思考如何兼顧公平、效率與永續。只要服務更便利、量能可增加、弱勢保障不打折，合理的部分負擔，多數民眾應可接受。

真正重要的，不是「免費卻叫不到車」，而是「需要時，真的有車可搭」。

台中市 巴士 長者

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