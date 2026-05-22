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昨天山區午後對流訊號轉弱 鄭明典：因強勢太平洋高壓抑制了
原預期昨天午後雷陣雨，不過，中央氣象署昨天下午僅針對宜蘭縣發布大雨特報，晚間降雨即趨緩。前中央氣象局長鄭明典表示，太平洋高壓增強西伸。
鄭明典在臉書表示，前天開始有強對流在華南沿海發展，距離台灣並不遠。其實有一股西南季風由孟加拉灣經中南半島進入南海，原本預報上，台灣有滿明顯的山區午後增強的對流發展訊號，時間愈近、訊號愈弱，果然是強勢的太平洋高壓抑制了對流。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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