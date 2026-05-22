昨天山區午後對流訊號轉弱 鄭明典：因強勢太平洋高壓抑制了

Uber近期招募機車駕駛加入「機車載客」服務，擬在台北北投區先行試辦，然而現行計程車客運業是以小客車為主，機車載客服務恐違法。對此，交通部表示，計程車客運業是以小客車載客營運，未開放機車，若違規營業及載客，個人最高處廿萬元、公司最高處二五○○萬元罰鍰。Uber則說，該計畫仍處評估階段。

2026-05-22 00:00