梅雨鋒面1關鍵原因下不來…專家示警：未來3天炙熱無極限 周末更飆高溫

沒有最熱，只有更熱。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天起至周日，環境主要受西南風影響，頂著梅雨鋒面根本下不來，鋒面主體還停在華中到華南地區，因此這3天台灣整體天氣型態除了高溫炎熱，還是高溫炎熱；加上局部地區的午後雷陣雨天氣型態。

「再次提醒的是，炙熱無極限」，他說，外出活動務必注意防曬、補充水份及預防中暑。今天西半部高溫31至35度，東半部高溫29至33度。明天、周日天氣更熱，全台高溫31至35度之間，南部近山區及台東地區（焚風緣故）還有36度或以上的高溫出現機會，澎湖地區高溫29至31度，金門及馬祖地區分別28至30度及26至28度之間。

另外，他表示，午後對流會侷限於宜蘭、花蓮地區及中部以北的山區，有零星短暫雷陣雨機會最高；雨勢不大、雨區偏小、延時不久，且零星局部。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。