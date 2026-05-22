今熱爆上看38度極端高溫 吳德榮：明起6天炙熱如盛夏 將屢創今年高溫

今晨馬祖有濃霧。中央氣象署發布濃霧特報，今天至明天金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天滯留鋒在北部海面，台灣附近水氣增，大氣不穩定，山區午後有對流發展，擴及東北部部分平地，有局部較大雨勢，白天各地大多晴熱，要防曬、防中暑。北部23至36度、中部24至35度、南部23至38度、東部23至35度。

吳德榮說，明天至下周四滯留鋒北退，水氣減少，大氣穩定，山區午後偶有局部短暫降雨的機率，範圍很小，機率也低。因在暖氣團內，白天炙熱如盛夏，將屢創今年高溫，注意防曬、防中暑。

至於梅雨季第4波鋒面，吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬再調慢，下周五、下周六第4波鋒面南下，31日鋒面減弱遠離。不過，歐洲（ECMWF）及AI（AIFS）模式31日20時模擬圖顯示，期末菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、動向各有差異，對鋒面結構有不同程度的破壞。因已屬末期模擬，各國模式都還會再調整，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。