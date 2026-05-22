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真人版印地安那瓊斯來台 領導考古團隊打破「外星人建造金字塔」謠言

聯合報／ 記者陳宛茜／專訪
總是頭戴招牌牛仔帽，被譽為「真人版印第安那瓊斯」的埃及考古權威札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），首次來台舉辦講座。記者林伯東／攝影
總是頭戴招牌牛仔帽，被譽為「真人版印第安那瓊斯」的埃及考古權威札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），首次來台舉辦講座。記者林伯東／攝影

總是頭戴招牌牛仔帽，被譽為「真人版印第安那瓊斯」的埃及考古權威札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），首次來台舉辦講座。他歡迎台灣年輕人加入考古行列，唯一的條件就是「熱情」。他回憶自己首次參與考古挖掘便挖到一座希臘女神雕像，女神出土的那一剎那他目眩神迷：「我找到了我的愛」。今年滿八十歲的他，投入金字塔考古近一甲子、出版十多本專書，迄今仍未厭倦。

札希．哈⽡斯昨接受聯合報專訪。談到「真人版印第安那瓊斯」的封號，他透露這頂牛仔帽是某次到洛杉磯演講時，在一間帽子專賣店發現。他第一次戴這頂帽子進行考古挖掘，就挖出震驚世界的「黃金木乃伊谷」，此後只要戴上它總有重大發現，哈瓦斯將這頂帽子視為「好運符」。

哈瓦斯剛推出個人紀錄片「戴帽子的男人」，還將這頂象徵「現代埃及考古」的帽子做成文創品，收入捐贈給埃及兒童醫院。他得意透露，「法櫃奇兵」製片喬治·盧卡斯曾問他，為什麼他的帽子比哈利遜福特的帽子更紅？他幽默回應「因為我的帽子才是真的！」

1922年英國考古學家成功打開圖坦卡門墓，數個月後便因感染離世，「法老王的詛咒」從此傳遍世界。親自主持挖掘多座金字塔的哈瓦斯，堅決否認有「法老王的詛咒」。他分析，當時擁有話語權的倫敦時報，為了銷量大肆渲染「詛咒」之說。而人們疑心生暗鬼，把所有的意外或病痛都歸咎到「詛咒」。問他遭遇過神秘事件嗎？他說自己曾遭遇千鈞一髮的危險，但不曾遇到「無法解釋的事件」，「冒險和驚奇，才讓考古如此迷人。」

「金字塔是外星人建造的」是哈瓦斯最想洗清的古埃及謠言。2010年，他領導的考古團隊曾成功挖掘「吉薩金字塔工人墓群」，證實金字塔是由受薪的技術工人與農民建造，推翻過去認為金字塔由奴隸或外星人建造的迷思與謠言。哈瓦斯表示，估算一座金字塔的建造一天需要1萬名工人、歷時20年完成，可以說是一種「國家級專案」，且要有「為神明服務」的信仰方能完成，在現代根本不可能。

多年來，哈瓦斯發起多次國際請願活動，向大英博物館索討取竊取自埃及的「羅塞塔石碑」。他表示，埃及已擁有完整典藏設備的大埃及博物館，足夠公開展示這件象徵埃及國家身分的重要聖物。「這不只是埃及人的希望，也是普世的議題。」他發起全球連署，並希望聯合國教科文組織針對國際文物舉辦研討會、建立新的秩序。

●「探索永⽣－吉薩、薩卡拉與帝王⾕：考古傳奇—札希・哈⽡斯 講座」廿三日下午二時於福華⽂教會館登場。詳情請洽時藝多媒體官⽅網站: https://www.mediasphere.com.tw/events/283

總是頭戴招牌牛仔帽，被譽為「真人版印第安那瓊斯」的埃及考古權威札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），首次來台舉辦講座。記者林伯東／攝影
總是頭戴招牌牛仔帽，被譽為「真人版印第安那瓊斯」的埃及考古權威札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），首次來台舉辦講座。記者林伯東／攝影

金字塔 考古 埃及

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