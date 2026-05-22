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乾眼症不適 恐患自體免疫疾病

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

眼睛乾澀且有異物感，不少人以為是過度使用3C所致，長庚醫院昨公布與國衛院的研究顯示，乾眼症極可能是自體免疫疾病導致，且以乾燥症患者合併乾眼症的機率最高。乾眼症常是這類自體免疫疾病的唯一表現症狀，通常比被確診自體免疫疾病還早3年出現，因此，當眼睛出現不適時，也要懷疑可能是自體免疫疾病所引起的。

基隆長庚醫院與國衛院合作，分析健保資料庫，追蹤分析6萬7000多名新診斷自體免疫疾病患者，時間長達10年。研究結果發現，在所有自體免疫疾病患者中，乾眼症盛行率高達47.14%，幾乎每2人就有1人有乾眼症，遠高於一般40歲以上成人約5%到40%的盛行率。

進一步分析10種自體免疫疾病與乾眼症的關聯，其中以乾燥症患者最明顯，乾眼症盛行率高達81.3%；類風濕性關節炎患者則為39.3%，紅斑性狼瘡患者也有38.1%。另外，血管炎患者合併乾眼症的比率雖然不是最高，但後續演變成角膜炎、角膜潰瘍的風險最高，易影響視力。

嘉義長庚醫院眼科主治醫師陳南妮說，正常眼睛表面有一層淚液保護膜，透過眨眼維持眼表穩定，但當淚液分泌不足或蒸發過快，就會出現乾澀、灼熱、異物感、畏光、視力模糊等症狀。過去不少民眾以為乾眼症只是用眼過度，但近年研究發現，背後其實與免疫系統失衡密切相關。

臨床上，也有不少患者長期只被當作一般乾眼症治療。43歲邱姓女子因雙眼乾澀數月，同時合併疲倦、關節痠痛等問題，多次求診都未獲明確診斷，後續轉至基隆長庚眼科後，醫師警覺症狀不單純，再轉介風濕免疫科檢查，最終確診是乾燥症導致的乾眼症。

基隆長庚副院長孫啟欽表示，研究最重要的發現，在於乾眼症不只是局部眼科疾病，而可能是自體免疫疾病前兆。尤其研究顯示，乾眼症狀平均比乾燥症正式診斷早約3.5年，比克隆氏症早約3.7年，若能在眼睛症狀初期就提高警覺，及早轉介風濕免疫科篩檢，將有助掌握黃金治療時機。

乾眼症 長庚醫院 國衛院 免疫功能 健保資料庫

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