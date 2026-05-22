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健康你我他／忽冷忽熱鼻眼癢 學習與過敏共處

聯合報／ 文╱李月治（北市士林）
天氣忽冷忽熱， 引發我的過敏症狀，鼻子、眼睛癢，喉嚨有痰。圖／李月治提供
天氣忽冷忽熱， 引發我的過敏症狀，鼻子、眼睛癢，喉嚨有痰。圖／李月治提供

女兒切開一顆黃金奇異果，果肉晶瑩細緻，散發淡淡果香。沒想到吃完後，喉嚨開始發癢，惡心想吐，起初以為是腸胃不適，但試過第二次、第三次仍然如此，才知道是對奇異果過敏，從此敬謝不敏。食物過敏可以選擇不吃。但過敏體質只能學著與它和平共處。

春末夏初，天氣忽冷忽熱，我的過敏症狀也如約而至。早上起床，鼻子眼睛都癢，喉嚨有痰，鼻涕倒流導致，三不五時要去診所拿噴鼻劑。

客廳沙發上擺放一隻和真人一樣大的泰迪熊玩偶，是友人贈送的禮物，女兒非常喜歡。多年後玩偶變舊，膝蓋處還破了兩個大洞，棉絮四處飛散，讓我和女兒的過敏情況更為嚴重，在我的堅持下，女兒只能忍痛丟棄心愛玩偶。

家裡的除濕機和空氣清淨機是對抗塵蟎黴菌過敏原的大功臣。我也會在出大太陽的日子，把棉被拿到頂樓曝曬。梅雨季衣服乾不了，便提到巷口自助洗衣店快速烘乾，高溫殺菌，衣服被烘得暖暖的，穿上時格外舒服。

最近洗完臉，脖子、兩頰常泛紅發癢，皮膚科醫師說是過敏性皮膚炎，開立藥膏和藥物，並叮囑我暫時停用所有化妝品與清潔用品，只用清水洗臉即可。一星期後，皮膚好轉，原來過度清潔和保養也會傷害皮膚。過敏原無處不在，在努力抗過敏的同時，也只能慢慢學著與它和平共處。

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