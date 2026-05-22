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防疫韌性 衛福部砸9億 爭疫苗優先權

聯合報／ 記者陳慶安蔡怡真／台北報導
為了防止新冠疫情各國搶疫苗的窘境再現，後疫情時代各國紛紛加強疫苗產業韌性，我國也編列相關預算，圖為疫情期間中正紀念堂設置新冠疫苗接種站，醫護人員準備情形。圖／聯合報系資料照片
為了防止新冠疫情各國搶疫苗的窘境再現，後疫情時代各國紛紛加強疫苗產業韌性，我國也編列相關預算，圖為疫情期間中正紀念堂設置新冠疫苗接種站，醫護人員準備情形。圖／聯合報系資料照片

衛福部疾管署長羅一鈞日前接受媒體專訪時指出，疾管署已提出大流行疫苗計畫，一年預算約有九億元，在疫情未發生前與國際疫苗廠簽署優先採購權、優先取得權。台大醫學院小兒科特聘教授黃立民指出，國際間開始聚焦一百天任務，意指在疫情發生三個月內產出疫苗，目前台灣除了與國際藥廠簽署優先採購權外，也應考量「技術轉移，在地生產」的可能性，以防疫情擊垮台灣競爭力。

後疫情時代下，疫苗是國家安全與供應鏈韌性的重要武器。國際組織流行病預防創新聯盟（ＣＥＰＩ）觀察，疫苗應在一百天內快速開發才能抑制大流行傳染狀況，而各國有無自行生產疫苗的能力成為防疫關鍵。

在一一五年中央政府總預算中，已編列國家疫苗產業韌性深耕計畫十點一六億元，這也是打造後疫情時代防疫重要的根基之一。羅一鈞日前指出，目前編列約九億元，先與國際疫苗廠簽署優先採購權、優先取得權，確保比其他國家在疫情發生時提早取得疫苗，只要立法院通過審查就能啟動相關計畫。

台大醫學院小兒科特聘教授黃立民認為，台灣要建立自己的疫苗產業鏈，與國際藥廠合作在地生產是比較可行的方式。圖／聯合報系資料照片
台大醫學院小兒科特聘教授黃立民認為，台灣要建立自己的疫苗產業鏈，與國際藥廠合作在地生產是比較可行的方式。圖／聯合報系資料照片

黃立民說，為達成三個月內阻斷疫情傳播，各界投入相當多資源開發可短期內大量生產的疫苗產業供應鏈，在現有技術中，只有ｍＲＮＡ能快速研發出新疫苗。

黃立民解釋，ｍＲＮＡ物理性質穩定且一致，只要替換病毒序列便可製造；傳統蛋白質疫苗則非常「嬌嫩」，若改變一個胺基酸，整體的溶解度、結構與性質就可能完全改變，疫苗製作時間長。

ｍＲＮＡ技術目前僅應用於病毒疫苗，原因在於病毒通常只需針對一個關鍵蛋白即可對抗，而細菌結構複雜，可能需要三種或更多種蛋白質才能產生免疫反應，以現代基因定序技術而言，識別病毒與受體結合的關鍵蛋白非常容易，科學家約一周就能找出序列，就能啟動疫苗製作，一百天產出疫苗是有可能的。

黃立民指出，新冠病毒株每半年變異一次，ｍＲＮＡ技術可以跟上變異株速度產出疫苗，而蛋白質疫苗技術需約一年才能跟上更新。實際上，ｍＲＮＡ技術初期研發得突破ｍＲＮＡ進入人體後極易被降解，須透過ＬＮＰ脂質奈米顆粒技術將其做成微小的保護殼。目前ｍＲＮＡ疫苗技術成熟已能標準化，且生產標準作業流程較易複製。

目前全球只有少數藥廠具備從設計、製造到分裝的生產能力，台灣也由國家成立研發團隊進行研究。不過，黃立民坦言，疫苗產能需耗費鉅資，如何「養活」完整生產線是重要課題，如在非疾病流行期間生產線的閒置是否引來批評，因此，各界須有共識支持相關投資，自建生產線才有可能。

黃立民建議，台灣可參考日本或韓國政策，透過保證採購及減稅等獎勵措施吸引藥廠合作，進行技術轉移或在當地設廠，就能在疫情發生時，第一時間取得大流行疫苗。

至於民眾最擔心的疫苗副作用問題，黃立民有信心地說，全球已經施打超過一百卅一億劑的ｍＲＮＡ新冠疫苗，至今累積龐大數據證明風險並不高，其安全性與蛋白質疫苗相當。目前，美國已有愈來愈多的ｍＲＮＡ病毒性疫苗上市，包括流感疫苗與ＲＳＶ（呼吸道融合病毒）疫苗，皆是在安全無疑下上市，民眾無須太擔心副作用問題。

衛福部 疫苗 羅一鈞

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