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疫苗藥廠技轉 我可參考墨西哥模式

聯合報／ 記者蔡怡真陳慶安／台北報導

世界衛生組織統計，全球因新冠疫情直接死亡人數達七百萬人以上，由於經驗太過慘痛，為防止疫苗供應不足，歐美國家紛紛提出疫苗自製計畫，目前英澳加等國採取與擁有ｍＲＮＡ技術的國際藥廠合作，直接在當地設廠生產；墨西哥則是結合國際藥廠與本土企業結盟，採技術轉移在地生產的模式，強化區域應變能力。

疫苗研發是阻止新興病毒的主要工具，新冠疫情期間各國都面臨疫苗不足的困境，英國在二○二一年至二○二二年間與國際藥廠簽署十年的合作關係，直接設立ｍＲＮＡ原藥生產與臨床研發的基地，朝向「本土製造」的疫苗供應鏈前進，並建立多產品生產能力，常態性可年產一億劑，但在疫情大流行時可擴充生產二點五億劑，達自給自足的目的，該項計畫已在今年三月進入營運階段。

同時，澳洲也正式簽署十年合作計畫，生產基地則設於墨爾本蒙納許大學，澳洲總理安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony Norman Albanese）甚至認為此計畫保護澳洲人及澳洲主權。該設施正式運作後，也可年產一億劑疫苗，除持續供應新冠疫苗外，技術平台也能快速開發禽流感或其他新出現病原體的疫苗。

至於北美加拿大則強調在地化供應鏈模式，國際藥廠在加拿大建立製造設施，並與當地研發團隊合作及當地工廠自動充填，強化生產與供應鏈韌性，在去年九月已產出首批加拿大製的ｍＲＮＡ疫苗。

南美的墨西哥則在今年二月與國際藥廠簽署合作備忘錄，與英澳加直接自建工廠不同的是增加「本土企業深度結盟」的模式，將生產的技術轉移給墨西哥的本土藥廠，並利用既有的充填分裝能力，強化墨西哥在地生產的能力。

台大醫學院小兒科特聘教授黃立民認為，日本及韓國都曾經提到與國際藥廠合作的計畫，而台灣或許可以參考墨西哥模式，由國際藥廠技轉相關技術，在地生產充填分裝是較理想的狀況。

墨西哥 疫苗 疫情

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