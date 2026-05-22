偷拍零容忍 醫改會籲診所大普查

醫美診所偷拍案，衛福部發函各縣市衛生局擴大稽查，共查到卅五家診所違規。醫療改革基金會執行長林雅惠說，醫美偷拍事件非單一個案，呼籲政府須全面徹查，立即展開全國基層診所大普查，嚇阻違法偷拍。至於，不屬於醫療業務場域的更衣室被裝設監視器，早在二○一三年就發生，更有影像外流，顯現國人隱私權面臨「系統性崩壞」，呼籲政府應多加重視。

林雅惠說，醫改會早在二○一三年曾針對密錄器問題函詢主管機關衛福部，當時便明確指出，醫療院所若有錄影必要，須遵循個資法明確告知目的、保管機制，且「必須取得病患書面同意」。但過去十多年，衛福部放任至今，造成亂象。

林雅惠說，政府應借鏡國際標準通盤修法，第一、納管錄影設備數量與裝設位置，全面清查防堵聯網外流資安疑慮；第二、拒絕萬用同意書，應依臨床、教學等用途設計分級表單，簽署過程須醫病平等，絕不容許就以「不同意錄影就拒診」；最後，對於病人未知情、未同意下擅自錄製，或將影像用於不當目的行為，目前缺乏相對應的懲罰條款，法律漏洞勢必得透過修法補齊。

「偷拍這件事情，不能接受。」台灣皮膚暨美容外科醫學會常務理事蔡仁雨說，公共區域裝設沒問題，但針對診間、更衣間等處裝設攝影機，業者裝設理由，多數為防範醫療糾紛、患者滋事等。

但不具名醫師透露，許多連鎖診所裝設偷拍設備，有一部分是醫療院所負責人監視員工有無偷東西、工作是否認真等狀況，拍攝民眾並非主因。

蔡仁雨說，偷拍零容忍，平時就已要求醫學會會員自律，衛福部上周討論強化「醫療機構醫療隱私維護規範」三個月內才會有最終定案，醫師公會全聯會也要求後續各會員須依相關規範，包括遵循攝影機如何裝設等。另告知患者簽署同意書部分，正討論為每次或一次性簽署。