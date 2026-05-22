醫美偷拍 行政院研議是否加重刑責

醫美診所爆發針孔偷拍案件，衛福部昨公布全國第一波稽查，共七二○家醫療機構，重點為隱私高風險醫美診所，經查違規診所卅五家，其中十四家多數遭衛生局裁處五○萬元罰鍰及停業六個月。不過，台中市副市長鄭照新昨在行政院會說，各地裁罰標準面臨「輕重不一」的困境，盼中央協助建立一致執法標準。行政院表示，已請法務部等單位研議是否加重刑責。

鄭照新說，部分醫美診所在定型化契約中，要求消費者同意拍攝，但影像是否涉及隱私部位，或可否辨識個人身分等，卻無相關規範，但這些條文存在爭議，讓有的診所遭勒令停業，有的未祭出停業處分，應有一致標準讓各縣市依循。

行政院秘書長張惇涵昨在立法院專案報告時，國民黨立委王鴻薇質詢表示，行政院長卓榮泰要求加強管理、那要不要修法？張惇涵說，他已召集法務部、ＮＣＣ、經濟部、教育部開會，針對個案要求加強偵辦、加速辦理。至於偷拍行為，已請法務部等單位研議是否加重刑責。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，全國首波稽查七二○家醫療機構，共卅五家違規，分別為新北市十四家、桃園市六家、高雄市五家，及台北、台中是各三家，與新竹市二家、台南市及彰化縣各一家，共裁處十四家醫療院所，包括台北、新北及台中各三家、高雄五家。

新北市府昨確認光澤集團板橋兩家診所也有類似偷拍裝置，依違反醫療法裁罰五十萬元、勒令停業六個月。市議員顏蔚慈、戴瑋姍要求市府盡速制定「反針孔偷拍自治條例」，包括更衣室、公廁、百貨公司廁所等都應納入防治與稽查範圍。

新北市工務局長馮兆麟表示，正與中央討論制度設計，後續會提出草案。