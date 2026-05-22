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強化風險管理 政院成立AI戰略委員會

聯合報／ 記者黃婉婷余弦妙／台北報導

為落實人工智慧（ＡＩ）基本法，行政院長卓榮泰昨天宣布成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，並推動ＡＩ風險分類框架，各部會也須在二○二八年一月前完成產業風險管理指引，為ＡＩ應用「畫出紅線」。

ＡＩ基本法今年初公布施行，卓榮泰昨於行政院會聽取ＡＩ基本法施行規畫、ＡＩ人才方舟計畫，以及ＡＩ產業人才認定指引三點○等報告。卓揆說，未來將由行政院長擔任戰略委員會召集人，全面協調、推動及督導全國ＡＩ事務；國科會則將統籌研擬我國首部「國家人工智慧發展綱領」，在推動技術創新的同時，兼顧產業發展、社會福祉與人權保障。

卓榮泰提醒，各級政府機關應於七月完成公務使用ＡＩ的風險評估，並於一年內完成內控管理規範訂定。教育部也將於今年七月前公告ＡＩ使用與學習指引，強化國人ＡＩ素養與倫理教育。

此外，數發部推出「ＡＩ產業人才認定指引」三點○版，建立跨產業ＡＩ人才共通標準，並與行政院人事行政總處合作推動「ＡＩ公務人才認定指引」，預計六月發布。卓榮泰說，三點○版將「ＡＩ治理素養」及「ＡＩ協作與開發」納入能力項目，培養人才辨識ＡＩ應用風險的能力，並強化人才與ＡＩ工具協作及開發的實務技術。

針對風險分類框架上路時程，行政院發言人李慧芝表示，行政院今天召開相關會議，後續若有具體進度將對外說明。

數發部次長侯宜秀指出，風險分類框架已送行政院審查，先前已完成多方意見蒐集，希望能盡速通過，行政院核定後即可公告。

卓揆 卓榮泰 國科會

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