明年九波連假 春節將放七天

行政院人事總處昨（21）日公布2027年行事曆，明年共放假121天，其中有九個三天以上連假，包含元旦、農曆春節、和平紀念日、兒童節及清明節、勞動節等，農曆春節假期將有七天。

人事總處表示，政院已核定「2027年政府行政機關辦公日曆表」。依規定，紀念日及節日放假日如遇星期六，於前一個上班日補假；如遇星期日，則於次一個上班日補假。不過，除夕及春節假期若逢例假日，得於前一個或次一個上班日補假。

依此規定，2027年2月6日至7日農曆初一、初二適逢星期六、星期日，將於2月9日至10日（星期二、星期三）補假；4月4日兒童節適逢星期日，則於清明節次日4月6日（星期二）補假。

因此，2027年連續假期包括中華民國開國紀念日（元旦）三天、農曆春節七天、和平紀念日三天、兒童節及清明節四天、勞動節三天、國慶日三天、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（光復節）三天、行憲紀念日三天。

另外，由於2028年1月1日開國紀念日適逢周六，將於2027年12月31日（周五）補假。整體而言，2027年將有九個連假。

人事總處表示，政府行政機關辦公日曆表適用於政府行政機關公務人員，公營事業機構原則上比照辦理；至於警察、消防、海巡、軍事等性質特殊機關，以及各級學校行事曆，則由各主管機關視實際需要調整。