快訊

華為崛起…輝達讓出陸AI晶片市場 黃仁勳：能否獲准銷陸不抱期待

梅雨鋒面1關鍵原因下不來…專家示警：未來3天炙熱無極限 周末更飆高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

明年九波連假 春節將放七天

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

政院人事總處昨（21）日公布2027年行事曆，明年共放假121天，其中有九個三天以上連假，包含元旦、農曆春節、和平紀念日、兒童節及清明節、勞動節等，農曆春節假期將有七天。

人事總處表示，政院已核定「2027年政府行政機關辦公日曆表」。依規定，紀念日及節日放假日如遇星期六，於前一個上班日補假；如遇星期日，則於次一個上班日補假。不過，除夕及春節假期若逢例假日，得於前一個或次一個上班日補假。

依此規定，2027年2月6日至7日農曆初一、初二適逢星期六、星期日，將於2月9日至10日（星期二、星期三）補假；4月4日兒童節適逢星期日，則於清明節次日4月6日（星期二）補假。

因此，2027年連續假期包括中華民國開國紀念日（元旦）三天、農曆春節七天、和平紀念日三天、兒童節及清明節四天、勞動節三天、國慶日三天、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（光復節）三天、行憲紀念日三天。

另外，由於2028年1月1日開國紀念日適逢周六，將於2027年12月31日（周五）補假。整體而言，2027年將有九個連假。

人事總處表示，政府行政機關辦公日曆表適用於政府行政機關公務人員，公營事業機構原則上比照辦理；至於警察、消防、海巡、軍事等性質特殊機關，以及各級學校行事曆，則由各主管機關視實際需要調整。

清明節 春節 政院

延伸閱讀

首批軍購預算政院編列88億 卓揆：符合財政紀律法舉債支應

馬英九基金會控3人小組兩度缺席而流會 將請主管機關介入處理

不分年級！新北下學期將推五天都在學校吃營養午餐

淡江大橋通車配合陳世凱生日？公路局澄清「真不知是哪天」 揭日期安排去年就敲定

相關新聞

醫美偷拍 行政院研議是否加重刑責

醫美診所爆發針孔偷拍案件，衛福部昨公布全國第一波稽查，共七二○家醫療機構，重點為隱私高風險醫美診所，經查違規診所卅五家，其中十四家多數遭衛生局裁處五○萬元罰鍰及停業六個月。不過，台中市副市長鄭照新昨在行政院會說，各地裁罰標準面臨「輕重不一」的困境，盼中央協助建立一致執法標準。行政院表示，已請法務部等單位研議是否加重刑責。

Uber計畫北投試辦機車載客 交通部：最高可罰2500萬元

Uber近期招募機車駕駛加入「機車載客」服務，擬在台北北投區先行試辦，然而現行計程車客運業是以小客車為主，機車載客服務恐違法。對此，交通部表示，計程車客運業是以小客車載客營運，未開放機車，若違規營業及載客，個人最高處廿萬元、公司最高處二五○○萬元罰鍰。Uber則說，該計畫仍處評估階段。

沉默8天終於發聲…林志玲婉拒文策院董事 不願初衷被模糊

台灣第一名模林志玲上周證實將任文策院董事，卻因過往親中言論引發爭議，遭質疑是否適合擔任國家級行政法人董事。沉默八天後，她昨發布聲明婉拒接任董事一職，強調不希望因外界揣測與誤解，模糊原本想為文化產業盡力的初衷。文策院表示惋惜，但雙方的合作計畫不會改變，包括共同開發台灣電影。

梅雨鋒面1關鍵原因下不來 專家示警：未來3天炙熱無極限 周末更飆高溫

沒有最熱，只有更熱。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天起至周日，環境主要受西南風影響，頂著梅雨鋒面根本下不來，鋒面主體還停在華中到華南地區，因此這3天台灣整體天氣型態除了高溫炎熱，還是高溫炎熱；加上局部地區的午後雷陣雨天氣型態。

林志玲請辭文策院董事 文策院：很惋惜，但尊重志玲姐姐的選擇

台灣第一名模林志玲日前確定出任文策院董事，卻因過往言論遭質疑親中，更有網友質疑是否適任。沉默多日後，她今（21日）親自發聲，宣布決定婉拒接任董事職務，強調不希望因外界揣測與誤解，模糊原本想為文化產業盡力的初衷。

高溫酷熱恐怕「空梅」？ 粉專：別太早認定 觀察月底前後鋒面南下狀況

中南部水情吃緊，正值梅雨季，遲未有典型的梅雨滯留鋒面影響台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠今年比較典型的梅雨季，尚未正式開始，󠀠後續仍要觀察5月底前後鋒面南下的狀況而定，不要因為現在天氣炎熱穩定，就太早認定今年會是「空梅」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。