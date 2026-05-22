助母高雄「賣夢」行善幾十年 莊吉雄84歲辭世

高雄以十元自助餐餵飽碼頭工人的「賣夢阿嬤」莊朱玉女，她的兒子莊吉雄事業有成後不僅助母「賣夢」，母親二○一五年離世後接手善行，並以母親之名成立「莊朱玉女慈善會」，持續幫助高雄及澎湖弱勢家庭，近日莊吉雄八十四歲高齡辭世，明日舉行公祭，「母子慈善家」人生相繼謝幕，讓老高雄人無限感念。

莊朱玉女在鹽埕區公園陸橋旁賣飯菜給工人，常說「沒錢想欠的就欠著」，且堅持不漲價，長年維持十元吃到飽，陸續賣掉七間房子只為讓工人飽餐一頓，她的兒子莊吉雄事業有成後，濟助母親行善多年，直到八十幾歲因體力不堪負荷，莊朱玉女才將攤位收起來。

藝人許效舜主持的「在台灣的故事」曾為莊朱玉女阿嬤做過專訪，深受阿嬤五十多年來不計代價、甚至賣掉房子也要讓碼頭工人和窮苦人家飽餐一頓的善行感動，在鏡頭前頻頻拭淚，阿嬤也被許封為「賣夢老人」。

二○一五年初，莊朱玉女以九十六歲高齡辭世，公祭會場當天，昔日吃過愛心餐的碼頭工人等超過千人到靈前送行，她兒子莊吉雄後以母親之名成立「莊朱玉女慈善會」，持續幫助高雄及澎湖弱勢家庭。

莊吉雄創辦旗豐集團，事業版圖涵蓋旅遊、飯店與客運服務，深耕澎湖與高雄，且積極投入公益，母子兩人也成為高雄在地家喻戶曉的「母子慈善家」。幾年前莊吉雄在家鄉澎湖吉貝島的飯店開業，還特別替母親闢建紀念園區，打造雕像紀念母親善行義舉。

母親過世後，莊吉雄除了成立慈善會接棒行善，還參與高雄警友會，擔任鹽埕分局警友站主任多年，多年來力挺警方及鹽埕警分局，若分局有需要，便慷慨解囊做警方充足後盾。

莊朱玉女阿嬤在鹽埕區公園陸橋下賣十元自助餐逾五十年，二○一五年過世時有千人赴告別式。

圖／家屬提供