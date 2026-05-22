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「真人版印第安那瓊斯」！埃及考古權威哈瓦斯來台 曝考古祕辛

聯合報／ 記者陳宛茜／專訪
金字塔考古學者札希·哈瓦斯。記者林伯東／攝影
金字塔考古學者札希·哈瓦斯。記者林伯東／攝影

總是頭戴招牌牛仔帽，被戲稱是「真人版印第安那瓊斯」的埃及考古權威札希．哈瓦斯博士（Dr. Zahi Hawass），首次來台舉辦講座。他歡迎台灣年輕人加入考古行列，唯一的條件就是「熱情」。

「我找到了我的愛。」他回憶首次參與考古挖掘便挖到一座希臘女神雕像，女神出土的那剎那他目眩神迷。將滿八十歲的他，投入金字塔考古近一甲子，迄今仍未厭倦。

談到「真人版印第安那瓊斯」的封號，哈瓦斯透露，這頂牛仔帽是某次到洛杉磯演講時，在一間帽子專賣店發現。第一次戴這頂帽子進行考古挖掘，就挖出震驚世界的「黃金木乃伊谷」。此後只要戴上它總有重大發現，哈瓦斯將這頂帽子視為「好運符」。

哈瓦斯透露，電影「法櫃奇兵」導演喬治．盧卡斯曾問他，為什麼他的帽子比哈利遜福特的帽子更紅？他幽默回應「因為我的帽子才是真的！」

一九二二年英國考古學家成功打開圖坦卡門墓，數個月後便因感染離世，「法老王的詛咒」從此傳遍世界。不過哈瓦斯分析，當時擁有話語權的倫敦時報，為了銷量大肆渲染「詛咒」之說。而人們疑心生暗鬼，把所有的意外或病痛都歸咎到「詛咒」。問他遭遇過神祕事件嗎？他說，曾遭遇千鈞一髮的危險，但不曾遇到「無法解釋的事件」，「冒險和驚奇，才讓考古如此迷人」。

多年來，哈瓦斯發起多次國際請願活動，向大英博物館索討取竊取自埃及的「羅塞塔石碑」。他表示，埃及已擁有完整典藏設備的大埃及博物館，足夠公開展示這件象徵埃及國家身分的重要聖物。「這不只是埃及人的希望，也是普世的議題。」他發起全球連署，並希望聯合國教科文組織針對國際文物舉辦研討會、建立新的秩序。

●「探索永生－吉薩、薩卡拉與帝王谷：考古傳奇—札希・哈瓦斯講座」廿三日下午二時於福華文教會館登場。詳情請洽時藝多媒體官方網站。

埃及 考古 希臘 金字塔

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