沉默8天終於發聲 林志玲婉拒文策院董事 不願初衷被模糊

台灣第一名模林志玲上周證實將任文策院董事，卻因過往親中言論引發爭議，遭質疑是否適合擔任國家級行政法人董事。沉默八天後，她昨發布聲明婉拒接任董事一職，強調不希望因外界揣測與誤解，模糊原本想為文化產業盡力的初衷。文策院表示惋惜，但雙方的合作計畫不會改變，包括共同開發台灣電影。

林志玲透過聲明表示，自己始終真誠希望，能讓台灣所擁有的美好文化被更多人看見，無論是影視、時尚、音樂、建築、出版或兒童美學教育，「因為文化即人文，也是世界上最珍貴、最富足的資產」。

她坦言，接下文策院邀請的初衷，只是希望能為產業盡一份心力，沒想到這個身分背後承載的壓力與討論，遠超過自己的想像，「在深思熟慮後，為了避免更多非事實的揣測及誤解，我決定不承接文策院董事一職」。

雖然婉拒董事身分，但林志玲強調，未來仍會持續投入文化與公益領域，包括人文文化、兒童醫療教育、婦女關懷、兒少心理健康，以及曾承諾的TCCF（創意內容大會）與「五年十部電影計畫」等，都會繼續實踐。

文策院董事長王時思表示，對林志玲請辭惋惜，但尊重「志玲姊姊」的選擇。而無論有沒有擔任文策院的董事，文策院和林志玲基金會的合作，包括共同開發台灣電影的計畫，繼續為台灣影視產業共同努力不會改變。