旅展張貼赴中國旅遊廣告　觀光署：已要求不得張貼

台北國際觀光博覽會明天將開幕，有業者公然張貼赴中國的文化參訪團行程。對此，交通部觀光署表示，已要求業者不得張貼招攬廣告跟文宣。

赴中國團體旅遊的禁團令未解，但根據媒體報導明天開幕的台北國際觀光博覽會中，有業者張貼赴中國旅遊行程，雖然是文化參訪團，但有提供優惠價格、天數等，引發爭議。

對此，交通部觀光署今天晚間表示，禁團令是指旅行業不得招攬「不特定」旅客組團赴中國團體旅遊，赴中國交流或考察參訪團應有中國邀請單位、有特定參訪目的、安排特定的參訪地點且參訪成員有一定條件及資格的限制，始非屬暫停旅行業辦理赴大陸旅遊業務範疇。

觀光署表示，針對旅行社於旅展期間招攬赴中國團體旅遊情事，觀光署將派員查核，並依查核事實認定有無違規情形。