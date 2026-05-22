「肉包鐵」載客風險高 交通部：沒有修法與推動的考量

Uber擬在北投試辦「機車載客」服務，引發討論，不少民眾認為，機車機動性高，若能載客，不僅能增加收入，又能在通勤尖峰或觀光交通上提供另一個選擇，為何不像泰國等東南亞國家，開放機車載客服務。但交通部強調，考量機車「肉包鐵」風險性較高，目前並無修法及推動的考量。

消基會交通委員會召集人李克聰認為，初步觀察，機車載客服務涉及地方和需求兩者不同的型態，像是目前交通部鼓勵高齡駕駛換照，甚至繳回駕照、改搭乘大眾公共運輸，偏鄉已不適合騎車或開車的高齡者，仍有外出需求，就可以考慮是否在這樣的區域提供機車載客服務。

但李克聰也強調，除了法規，Uber要講清楚，如何保障乘客安全、相關設備的提供，以及未來若上路，除了Uber，其他業者也能提供相同服務，屆時也要考慮是否要分區營運的概念，以避免出現搶客狀況。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說明，過去Uber曾宣稱，已在多個國家發展機車載客服務，為此，交通部也針對泰國、越南等國家、拉丁美洲、非洲等地，了解其發展狀況，但分析後認為，這並非台灣想要發展的服務系統。

胡廸琦強調，由於機車沒有所謂的職業駕駛，也非營業車輛，「等於今天考駕照、明天就能載客服務，這樣乘客會安心嗎？」

她也表示，就算是針對偏鄉服務，除了過去鬆綁市區客運能夠在偏鄉路線載客及載貨等雙面服務外，近年也推動行動小巴完成偏鄉回家最後一哩路或提供出門、就醫等需求。

她稱機車這種肉包鐵的服務模式風險太高，加上近年機車交通死亡率高，交通部積極強化機車駕駛的相關措施，因此仍較想推廣安全性高的公共運具。