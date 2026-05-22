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Uber計畫北投試辦機車載客 交通部：最高可罰2500萬元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
Uber近期招募機車駕駛加入「機車載客」服務，擬在台北北投區先行試辦，掀起違法爭議。示意圖。記者季相儒／攝影
Uber近期招募機車駕駛加入「機車載客」服務，擬在台北北投區先行試辦，掀起違法爭議。示意圖。記者季相儒／攝影

Uber近期招募機車駕駛加入「機車載客」服務，擬在台北北投區先行試辦，然而現行計程車客運業是以小客車為主，機車載客服務恐違法。對此，交通部表示，計程車客運業是以小客車載客營運，未開放機車，若違規營業及載客，個人最高處廿萬元、公司最高處二五○○萬元罰鍰。Uber則說，該計畫仍處評估階段。

近日有外送司機員接獲Uber「北投測試計畫」招募訊息。內容提及，將開通服務中心招募機車載客服務駕駛，服務時間自五月廿日起周一至周五上午十時至中午十二時、下午一時至五時。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾表示，據了解，過去Uber曾與北市觀傳局提案合作機車載客服務一事，但隨著時代背景不同，北市府也認定機車載客屬違法，因此並未繼續推動。如今Uber卻在招募機車載客司機，根本是硬幹，未來如果遭開罰，恐怕也是抱持「罰了就罰了」的態度。

台北網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉則認為，機車不是想載客就載客，這還涉及乘客安全與保險，在法規、保險、責任歸屬與主管機關核准尚未明確前，建議外送員切勿貿然參與任何疑似機車載客試營運，以免平台取得測試資料與商業利益，最後卻由外送員承擔罰單、事故賠償、保險拒賠與法律責任；同時呼籲交通部、北市府及相關主管機關立即介入調查。

台北市汽車駕駛員職業工會則呼籲，交通產業創新的核心永遠是法規與安全，Uber公司不應將「數位創新」當成規避法律的擋箭牌，更不能打著科技優化交通的幌子，實則以新創之名誘騙外送員以身試法。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說，汽車運輸業屬於許可事業，機車載客的服務模式為計程車客運業，依法規定必須以四輪小客車經營，呼籲駕駛人及Uber不要觸法。違者可依公路法，最高開罰駕駛人廿萬元、公司最高可處二千五百萬元罰鍰。

對此Uber公司回應，正與合作車隊優行福爾摩沙公司一同研究如何以數位創新科技，升級並優化北投現有的在地交通服務。目前該計畫仍處於評估階段，期盼能有機會攜手在地車隊與相關夥伴，共同為推動綠色與智慧交通貢獻心力。

北投 Uber 機車 交通部 計程車

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